В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий
В Москве на праздники пройдут более тысячи мероприятий, в том числе бесплатные
Предновогодняя Москва
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более тысячи мероприятий - кинопоказы, музыкальные спектакли и другие - пройдут в Москве в новогодние праздники, большинство из них бесплатные, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы. Москвичи и туристы смогут, к примеру, расписать новогодние игрушки, сходить на концерты или посмотреть любимые фильмы", — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Например, в саду "Эрмитаж" проходит зимний фестиваль - со 2 по 7 января гостей приглашают посмотреть спектакли и присоединиться к мастер-классам, вход свободный. Кроме того, в выставочном центре парка "Фили" 3 января в 11:00 начнется кукольный спектакль - детям и их родителям расскажут историю о дружбе и приключениях сказочных существ. В этом же парке 5 января на льду катка "Полярный" покажут интерактивную программу "Снеговик-шоу", в которой смогут поучаствовать все желающие.
Отмечается, что на льду катка Дружбы в парке 50-летия Октября 4 января в 13:00 состоится ледовая постановка анимационного мюзикла по мотивам сказки "Бременские музыканты" - гостей ждет увлекательная история, а также песни из известных мультфильмов.
Кроме того, детская библиотека №236 приглашает юных читателей на "Праздник елки и зимы" - дети узнают, как празднуют Новый год в разных странах, сыграют в фанты и ответят на вопросы викторины.
Сообщается, что 6 и 7 января "Москино" приглашает на просмотр фильмов - показы пройдут на девяти площадках сети. В программу вошли классические картины отечественного и зарубежного кинематографа: комедия "Зигзаг удачи", сказка "Морозко", мелодрама "Магазинчик за углом", сатирическая лента для семейного просмотра "Старый Новый год". Показы пройдут в кинотеатрах "Молодежный", "Вымпел", "Салют", "Искра", "Сатурн", "Космос", "Спутник", "Тула", "Факел". Вход бесплатный, по предварительной записи — зарегистрироваться можно на сайтах кинотеатров в разделе "Расписание".