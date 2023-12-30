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В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий - РИА Новости, 30.12.2023
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13:09 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/meropriyatiya-1919115704.html
В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий
В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий - РИА Новости, 30.12.2023
В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий
Более тысячи мероприятий - кинопоказы, музыкальные спектакли и другие - пройдут в Москве в новогодние праздники, большинство из них бесплатные, сообщается на... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:09
2023-12-30T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
наталья сергунина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более тысячи мероприятий - кинопоказы, музыкальные спектакли и другие - пройдут в Москве в новогодние праздники, большинство из них бесплатные, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы. Москвичи и туристы смогут, к примеру, расписать новогодние игрушки, сходить на концерты или посмотреть любимые фильмы", — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Например, в саду "Эрмитаж" проходит зимний фестиваль - со 2 по 7 января гостей приглашают посмотреть спектакли и присоединиться к мастер-классам, вход свободный. Кроме того, в выставочном центре парка "Фили" 3 января в 11:00 начнется кукольный спектакль - детям и их родителям расскажут историю о дружбе и приключениях сказочных существ. В этом же парке 5 января на льду катка "Полярный" покажут интерактивную программу "Снеговик-шоу", в которой смогут поучаствовать все желающие. Отмечается, что на льду катка Дружбы в парке 50-летия Октября 4 января в 13:00 состоится ледовая постановка анимационного мюзикла по мотивам сказки "Бременские музыканты" - гостей ждет увлекательная история, а также песни из известных мультфильмов. Кроме того, детская библиотека №236 приглашает юных читателей на "Праздник елки и зимы" - дети узнают, как празднуют Новый год в разных странах, сыграют в фанты и ответят на вопросы викторины. Сообщается, что 6 и 7 января "Москино" приглашает на просмотр фильмов - показы пройдут на девяти площадках сети. В программу вошли классические картины отечественного и зарубежного кинематографа: комедия "Зигзаг удачи", сказка "Морозко", мелодрама "Магазинчик за углом", сатирическая лента для семейного просмотра "Старый Новый год". Показы пройдут в кинотеатрах "Молодежный", "Вымпел", "Салют", "Искра", "Сатурн", "Космос", "Спутник", "Тула", "Факел". Вход бесплатный, по предварительной записи — зарегистрироваться можно на сайтах кинотеатров в разделе "Расписание".
https://ria.ru/20231229/kino-1918122288.html
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москва, наталья сергунина, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Наталья Сергунина, Новый год
В Москве в новогодние праздники пройдут более тысячи мероприятий

В Москве на праздники пройдут более тысячи мероприятий, в том числе бесплатные

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Предновогодняя Москва
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более тысячи мероприятий - кинопоказы, музыкальные спектакли и другие - пройдут в Москве в новогодние праздники, большинство из них бесплатные, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы. Москвичи и туристы смогут, к примеру, расписать новогодние игрушки, сходить на концерты или посмотреть любимые фильмы", — приводятся слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Например, в саду "Эрмитаж" проходит зимний фестиваль - со 2 по 7 января гостей приглашают посмотреть спектакли и присоединиться к мастер-классам, вход свободный. Кроме того, в выставочном центре парка "Фили" 3 января в 11:00 начнется кукольный спектакль - детям и их родителям расскажут историю о дружбе и приключениях сказочных существ. В этом же парке 5 января на льду катка "Полярный" покажут интерактивную программу "Снеговик-шоу", в которой смогут поучаствовать все желающие.
Отмечается, что на льду катка Дружбы в парке 50-летия Октября 4 января в 13:00 состоится ледовая постановка анимационного мюзикла по мотивам сказки "Бременские музыканты" - гостей ждет увлекательная история, а также песни из известных мультфильмов.
Кадр из фильма Операция С Новым Годом
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Кроме того, детская библиотека №236 приглашает юных читателей на "Праздник елки и зимы" - дети узнают, как празднуют Новый год в разных странах, сыграют в фанты и ответят на вопросы викторины.
Сообщается, что 6 и 7 января "Москино" приглашает на просмотр фильмов - показы пройдут на девяти площадках сети. В программу вошли классические картины отечественного и зарубежного кинематографа: комедия "Зигзаг удачи", сказка "Морозко", мелодрама "Магазинчик за углом", сатирическая лента для семейного просмотра "Старый Новый год". Показы пройдут в кинотеатрах "Молодежный", "Вымпел", "Салют", "Искра", "Сатурн", "Космос", "Спутник", "Тула", "Факел". Вход бесплатный, по предварительной записи — зарегистрироваться можно на сайтах кинотеатров в разделе "Расписание".
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