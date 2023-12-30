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Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище - РИА Новости, 30.12.2023
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10:51 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/mechta-1919101905.html
Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище
Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище - РИА Новости, 30.12.2023
Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище
Выпускники и руководство Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова исполнили мечту школьника Ярослава из... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:51
2023-12-30T10:51
общество
дед мороз
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 дек – РИА Новости. Выпускники и руководство Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова исполнили мечту школьника Ярослава из прифронтового города Кременная в Луганской Народной Республике, пригласив его на экскурсию в учебное заведение, передает корреспондент РИА Новости. Мальчик мечтает стать военным и в письме деду Морозу написал о том, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время освобождения Кременной. "Мы узнали о мечте ребенка и попросили Деда Мороза передать ему от руководства нашего учебного заведения и от выпускников приглашение на экскурсию, а также ноутбук, чтоб он хорошо учился и смог осуществить задуманное", - рассказал РИА Новости один из российских десантников, организовавших передачу подарков. Подарки ребенку вручили лично Дед Мороз и Снегурочка.
https://ria.ru/20231229/mechty-1919031842.html
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
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общество, дед мороз, снегурочка
Общество, Дед Мороз, Снегурочка
Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище

Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника из Кременной и пригласили его в училище

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 дек – РИА Новости. Выпускники и руководство Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова исполнили мечту школьника Ярослава из прифронтового города Кременная в Луганской Народной Республике, пригласив его на экскурсию в учебное заведение, передает корреспондент РИА Новости.
Мальчик мечтает стать военным и в письме деду Морозу написал о том, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время освобождения Кременной.
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Мельниченко исполнил мечты девяти детей из Пензенской области
29 декабря, 18:11
"Мы узнали о мечте ребенка и попросили Деда Мороза передать ему от руководства нашего учебного заведения и от выпускников приглашение на экскурсию, а также ноутбук, чтоб он хорошо учился и смог осуществить задуманное", - рассказал РИА Новости один из российских десантников, организовавших передачу подарков.
Подарки ребенку вручили лично Дед Мороз и Снегурочка.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время чаепития с семьями участников акции Елка желаний Ирины Волковой (10 лет) из Перми и Макара Соколова (6 лет) из Костромской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Мишустин исполнил мечты еще двух детей с "Елки желаний"
28 декабря, 18:41
 
ОбществоДед МорозСнегурочка
 
 
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