https://ria.ru/20231230/mechta-1919101905.html

Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище

Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище - РИА Новости, 30.12.2023

Бойцы ВДВ исполнили мечту школьника побывать в десантном училище

Выпускники и руководство Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова исполнили мечту школьника Ярослава из... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:51

2023-12-30T10:51

2023-12-30T10:51

общество

дед мороз

снегурочка

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 30 дек – РИА Новости. Выпускники и руководство Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова исполнили мечту школьника Ярослава из прифронтового города Кременная в Луганской Народной Республике, пригласив его на экскурсию в учебное заведение, передает корреспондент РИА Новости. Мальчик мечтает стать военным и в письме деду Морозу написал о том, что хотел бы побывать в десантном училище, о котором узнал от российских десантников, помогавших его семье во время освобождения Кременной. "Мы узнали о мечте ребенка и попросили Деда Мороза передать ему от руководства нашего учебного заведения и от выпускников приглашение на экскурсию, а также ноутбук, чтоб он хорошо учился и смог осуществить задуманное", - рассказал РИА Новости один из российских десантников, организовавших передачу подарков. Подарки ребенку вручили лично Дед Мороз и Снегурочка.

https://ria.ru/20231229/mechty-1919031842.html

https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дед мороз, снегурочка