https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html

Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел

Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел - РИА Новости, 30.12.2023

Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел

Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:40

2023-12-30T16:40

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

происшествия

авто

белгород

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек. "Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят - в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут", - рассказал Ситдиков. Он уточнил, что его машина пострадала от обстрела. "Стекло заднее осталось на проезжей части", - сказал Ситдиков. По его словам, повреждены крышка багажника, задний бампер, задние двери, крыша. Он добавил, что за "две-три минуты" до произошедшего высадил из машины ребенка. Ситдиков добавил, что такое видел первый раз в жизни. "Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни", - сказал он.

белгород

украина

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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T16:40 true PT0M41S

Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ 2023-12-30T16:40 true PT0M42S

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Наталья Макарова

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