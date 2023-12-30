https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел - РИА Новости, 30.12.2023
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:40
2023-12-30T16:40
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
белгород
вячеслав гладков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек. "Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят - в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут", - рассказал Ситдиков. Он уточнил, что его машина пострадала от обстрела. "Стекло заднее осталось на проезжей части", - сказал Ситдиков. По его словам, повреждены крышка багажника, задний бампер, задние двери, крыша. Он добавил, что за "две-три минуты" до произошедшего высадил из машины ребенка. Ситдиков добавил, что такое видел первый раз в жизни. "Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни", - сказал он.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T16:40
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PT0M41S
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
2023-12-30T16:40
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, белгород, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Белгород, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Белгородец рассказал, что его машина попала под обстрел при заезде в паркинг
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков
сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
«
"Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят - в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут", - рассказал Ситдиков.
Он уточнил, что его машина пострадала от обстрела. "Стекло заднее осталось на проезжей части", - сказал Ситдиков.
По его словам, повреждены крышка багажника, задний бампер, задние двери, крыша. Он добавил, что за "две-три минуты" до произошедшего высадил из машины ребенка.
Ситдиков добавил, что такое видел первый раз в жизни. "Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни", - сказал он.