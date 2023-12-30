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Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/mashina-1919143661.html
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел - РИА Новости, 30.12.2023
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:40
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
авто
белгород
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек. "Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят - в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут", - рассказал Ситдиков. Он уточнил, что его машина пострадала от обстрела. "Стекло заднее осталось на проезжей части", - сказал Ситдиков. По его словам, повреждены крышка багажника, задний бампер, задние двери, крыша. Он добавил, что за "две-три минуты" до произошедшего высадил из машины ребенка. Ситдиков добавил, что такое видел первый раз в жизни. "Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни", - сказал он.
белгород
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
2023-12-30T16:40
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Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
Обстановка в центре Белгорода после удара ВСУ
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происшествия, авто, белгород, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, видео, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авто, Белгород, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка.
2023-12-30T16:40
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Житель Белгорода рассказал, как его машина попала под обстрел

Белгородец рассказал, что его машина попала под обстрел при заезде в паркинг

© фото очевидцаПоследствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© фото очевидца
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал РИА Новости, что его машина попала под обстрел при заезде в подземный паркинг, за две минуты до этого он высадил из нее ребенка.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
«
"Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят - в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут", - рассказал Ситдиков.
Он уточнил, что его машина пострадала от обстрела. "Стекло заднее осталось на проезжей части", - сказал Ситдиков.
По его словам, повреждены крышка багажника, задний бампер, задние двери, крыша. Он добавил, что за "две-три минуты" до произошедшего высадил из машины ребенка.
Ситдиков добавил, что такое видел первый раз в жизни. "Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни", - сказал он.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАвтоБелгородВячеслав ГладковУкраинаВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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