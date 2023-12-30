https://ria.ru/20231230/kosatka-1919117825.html

В "Москвариуме" на свет появился детеныш косатки

В "Москвариуме" на свет появился детеныш косатки - РИА Новости, 30.12.2023

В "Москвариуме" на свет появился детеныш косатки

В "Москвариуме" успешно прошли первые в России роды косатки в искусственной среде, сообщили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:30

2023-12-30T13:30

2023-12-30T16:23

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В "Москвариуме" успешно прошли первые в России роды косатки в искусственной среде, сообщили в пресс-службе центра океанографии и морской биологии "Москвариум". "Первые в России роды косатки в искусственной среде завершились настоящим чудом — после долгих и сложных родов, когда, казалось бы, надежды на спасение детеныша уже не было, в "Москвариуме" родилась маленькая косатка — самка около двух метров в длину и весом 150 килограммов. Сразу после появления на свет малышка поплыла и самостоятельно вынырнула на поверхность для первого вдоха", — рассказали в пресс-службе. Сейчас мама и детеныш восстанавливаются и налаживают контакт друг с другом.В "Москвариуме" отметили, что весь процесс с момента появления плавника до рождения детеныша занял почти десять часов, "в то время как максимальная зафиксированная длительность родов у косаток до этого составляла 6,5 часа". Такие длинные роды связаны со слабой родовой деятельностью, что могло привести к потере не только детеныша, но и самки. С учетом отсутствия динамики продвижения детеныша по родовым путям команда "Москвариума" решила применить окситоцин для стимуляции родового процесса. "Сложно выразить свои эмоции в нескольких словах. Мы десять часов вместе с Наей боролись за положительный исход родов и в конце уже начали терять надежду. Когда малышка появилась на свет и сделала первый вдох, мы поняли, что новогодние чудеса действительно случаются. Сейчас мы продолжаем круглосуточное наблюдение за Наей и новорожденной — в первые несколько недель они находятся в зоне риска. Критично важно, чтобы Ная смогла восстановиться после сложных родов, наладила молочное кормление, а сам детеныш развивался без патологий и окреп", — сообщила главный ветеринарный врач "Москвариума" Ирина Суворова, чьи слова приводят в пресс-службе. В океанариуме уточнили, что, несмотря на длительные и сложные роды, Ная сразу приняла детеныша, начав заботиться о малышке и помогать ей осваиваться в пространстве. С первых минут жизни детеныша Ная взяла ее во внутренний круг, чтобы оградить от препятствий. Малышка также сразу проявила интерес к маме и начала прикладываться к груди. "Появление детеныша Наи на свет — настоящее чудо и огромная радость для всех нас. Ная вновь обрела семью, что, несомненно, позитивно скажется на ее эмоциональном состоянии. Все наши усилия в течение ближайших месяцев будут направлены на то, чтобы помочь Нае освоиться в новой роли и обеспечить ей и малышке полный покой и комфорт", — рассказал главный тренер морских млекопитающих "Москвариума" Александр Островский, чьи слова приводит пресс-служба.Он добавил, что команда центра внимательно изучает, как выстраиваются отношения между животными, и будет налаживать систему взаимодействия с ними с учетом всех потребностей новой семьи

https://ria.ru/20231206/kapibara-1914110951.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москвариум