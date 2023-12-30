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Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/kontrnastuplenie-1919115142.html
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий
Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, противник понес колоссальные потери и ничего не добился, заявил губернатор региона Евгений РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:04
2023-12-30T13:04
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
сергей шойгу
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, противник понес колоссальные потери и ничего не добился, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Сейчас мы можем с уверенностью сказать: "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился. На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе маневренной обороны. Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н.п. Работино", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении. Губернатор подчеркнул, что враг в течение уходящего года не оставлял попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии. "Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП", - подчеркнул Балицкий. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий

Балицкий: ВСУ в Запорожской области при контрнаступе понесли колоссальные потери

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, противник понес колоссальные потери и ничего не добился, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Сейчас мы можем с уверенностью сказать: "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился. На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе маневренной обороны. Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н.п. Работино", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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Губернатор подчеркнул, что враг в течение уходящего года не оставлял попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии.
"Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП", - подчеркнул Балицкий.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийСергей ШойгуВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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