https://ria.ru/20231230/kontrnastuplenie-1919115142.html

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий - РИА Новости, 30.12.2023

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области захлебнулось, заявил Балицкий

Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, противник понес колоссальные потери и ничего не добился, заявил губернатор региона Евгений РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:04

2023-12-30T13:04

2023-12-30T13:04

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

евгений балицкий

сергей шойгу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Контрнаступление украинских войск в Запорожской области захлебнулось, противник понес колоссальные потери и ничего не добился, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Сейчас мы можем с уверенностью сказать: "контрнаступ" захлебнулся, противник понес колоссальные потери и по итогу ничего не добился. На текущий момент героическими действиями наших войск метр за метром возвращаются под наш контроль позиции, утраченные в ходе маневренной обороны. Уже идут бои на окраинах некогда существовавшего н.п. Работино", - написал Балицкий, ссылаясь на анализ обстановки на линии фронта, полученный от командования российских войск на запорожском направлении. Губернатор подчеркнул, что враг в течение уходящего года не оставлял попыток атаковать позиции обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповка, Вербовое и Копани, используя при этом тактику "огневого выдавливания" путем волнообразного выдвижения, при активной поддержке огнем танков и артиллерии. "Находясь в активной обороне и занимая более выгодные позиции на всех участках линии боевого соприкосновения, наши войска при огневой поддержке артиллерии и авиации ежедневно отражали атаки противника, уничтожив при этом более 21 тыс военнослужащих, 300 танков и более 800 ББМ и БМП", - подчеркнул Балицкий. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231230/tsel-1919106076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, евгений балицкий, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире