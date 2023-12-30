https://ria.ru/20231230/kherson-1919108874.html

В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь

В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023

В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отменил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю и рождественскую... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T12:02

2023-12-30T12:02

2023-12-30T12:17

херсонская область

общество

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отменил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю и рождественскую ночи, следует из подписанного им указа."В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно - с 20 часов 31 декабря 2023 года до 06 часов 01 января 2024 года и с 20 часов 06 января 2024 года до 06 часов 07 января 2024 года", - написал Сальдо, опубликовав скан соответствующего указа.

https://ria.ru/20231230/novyy_god-1919078661.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

херсонская область , общество, владимир сальдо