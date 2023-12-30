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В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023
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12:02 30.12.2023 (обновлено: 12:17 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/kherson-1919108874.html
В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь
В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2023
В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отменил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю и рождественскую... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:02
2023-12-30T12:17
херсонская область
общество
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отменил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю и рождественскую ночи, следует из подписанного им указа."В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно - с 20 часов 31 декабря 2023 года до 06 часов 01 января 2024 года и с 20 часов 06 января 2024 года до 06 часов 07 января 2024 года", - написал Сальдо, опубликовав скан соответствующего указа.
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херсонская область , общество, владимир сальдо
Херсонская область , Общество, Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь

В Херсонской области отменили комендантский час в новогоднюю ночь и на Рождество

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкНовогодняя инсталляция
Новогодняя инсталляция - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Новогодняя инсталляция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отменил действие комендантского часа на территории региона в новогоднюю и рождественскую ночи, следует из подписанного им указа.
"В связи с приближением новогодних и рождественских праздников издал указ об отмене действия комендантского часа на территории Херсонской области в новогоднюю и рождественскую ночи, а именно - с 20 часов 31 декабря 2023 года до 06 часов 01 января 2024 года и с 20 часов 06 января 2024 года до 06 часов 07 января 2024 года", - написал Сальдо, опубликовав скан соответствующего указа.
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