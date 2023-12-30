Рейтинг@Mail.ru
"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/katastrofa-1919132838.html
"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ
"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ
Президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:34
2023-12-30T15:34
в мире
украина
марьинка (днр)
владимир зеленский
сергей шойгу
владимир путин
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_69d98f5abf23e0307478c89f4496e8d4.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Украина проигрывает, а в это время Залужный и Зеленский тычут друг в друга пальцами: &quot;Нет, это он хочет 500 тысяч солдат, нет, это он!&quot;. Так что с каждой неделей становится все хуже - на горизонте маячит военный переворот&quot;, – утверждает эксперт.Джонсон также отметил, что российские военные успешно ведут продвижение по всей линии фронта, освобождая такие города, как Марьинка, в то время как ВСУ приходится устраивать различные провокации ради того, чтобы отвлечь внимание западной общественности от своих провалов на поле боя.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
https://ria.ru/20231230/sbu-1919122586.html
https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html
украина
марьинка (днр)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913100844_292:0:3021:2047_1920x0_80_0_0_4d7c4c0e1fa8dfdda986fe92b39b1caa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, марьинка (днр), владимир зеленский, сергей шойгу, владимир путин, сша, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Украина, Марьинка (ДНР), Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Владимир Путин, США, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ

Джонсон: Зеленского ждет военный переворот из-за поражений ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Украина проигрывает, а в это время Залужный и Зеленский тычут друг в друга пальцами: "Нет, это он хочет 500 тысяч солдат, нет, это он!". Так что с каждой неделей становится все хуже - на горизонте маячит военный переворот", – утверждает эксперт.

Кадр видео удара Искандером по пусковым установкам противокорабельных ракет Harpoon
"Таких нет". В Киеве сделали неожиданное признание после российских ударов
Вчера, 14:12
Джонсон также отметил, что российские военные успешно ведут продвижение по всей линии фронта, освобождая такие города, как Марьинка, в то время как ВСУ приходится устраивать различные провокации ради того, чтобы отвлечь внимание западной общественности от своих провалов на поле боя.
В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
"Это правда". Генерал ВСУ сделал шокирующее заявление о России
Вчера, 12:34
 
В миреУкраинаМарьинка (ДНР)Владимир ЗеленскийСергей ШойгуВладимир ПутинСШАВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала