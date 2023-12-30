https://ria.ru/20231230/katastrofa-1919132838.html

"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ

"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023

"На горизонте". Зеленского предупредили о катастрофе из-за поражений ВСУ

Президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:34

2023-12-30T15:34

2023-12-30T15:34

в мире

украина

марьинка (днр)

владимир зеленский

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владимир путин

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского ждет военный переворот на фоне поражений ВСУ, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина проигрывает, а в это время Залужный и Зеленский тычут друг в друга пальцами: "Нет, это он хочет 500 тысяч солдат, нет, это он!". Так что с каждой неделей становится все хуже - на горизонте маячит военный переворот", – утверждает эксперт.Джонсон также отметил, что российские военные успешно ведут продвижение по всей линии фронта, освобождая такие города, как Марьинка, в то время как ВСУ приходится устраивать различные провокации ради того, чтобы отвлечь внимание западной общественности от своих провалов на поле боя.В последнее время российские войска достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, в понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что части Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Глава государства отметил, что это позволит отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. По его словам, Вашингтон не может давать Украине какие-либо гарантии относительно продолжения помощи, поскольку конгресс отказывается утверждать запрос администрации США на ассигнование дополнительных средств.

https://ria.ru/20231230/sbu-1919122586.html

https://ria.ru/20231230/general-1919112267.html

украина

марьинка (днр)

сша

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