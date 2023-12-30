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Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами - РИА Новости, 30.12.2023
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:13
2023-12-30T10:13
2023-12-30T10:37
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей. Это их третье по счету совместное потомство и второй помет за 2023 год. Первенец пары в прошлом году отправился в зоопарк Екатеринбурга", — говорится в материале. Сейчас с родителями в вольере живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.Маленькие грызуны ладят друг с другом, хорошо набирают вес и отлично развиваются.
https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
Капибары из Московского зоопарка за год вывели рекордное число детенышей