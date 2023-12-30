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Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами - РИА Новости, 30.12.2023
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10:13 30.12.2023 (обновлено: 10:37 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами - РИА Новости, 30.12.2023
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами
Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:13
2023-12-30T10:37
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей. Это их третье по счету совместное потомство и второй помет за 2023 год. Первенец пары в прошлом году отправился в зоопарк Екатеринбурга", — говорится в материале. Сейчас с родителями в вольере живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.Маленькие грызуны ладят друг с другом, хорошо набирают вес и отлично развиваются.
https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами

Капибары из Московского зоопарка за год вывели рекордное число детенышей

© Пресс-служба Московского зоопаркаДетеныш капибары в Московском зоопарке
Детеныш капибары в Московском зоопарке
© Пресс-служба Московского зоопарка
Детеныш капибары в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей. Это их третье по счету совместное потомство и второй помет за 2023 год. Первенец пары в прошлом году отправился в зоопарк Екатеринбурга", — говорится в материале.
Сейчас с родителями в вольере живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.
Маленькие грызуны ладят друг с другом, хорошо набирают вес и отлично развиваются.
Капибары в зоопарке - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Ленинградский зоопарк показал детеныша капибар Капитошу
10 июля, 22:14
 
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