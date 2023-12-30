https://ria.ru/20231230/kapibary-1919099312.html

Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами

Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами - РИА Новости, 30.12.2023

Пара капибар из Московского зоопарка стали родителями-рекордсменами

Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:13

2023-12-30T10:13

2023-12-30T10:37

хорошие новости

московский зоопарк

москва

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Семейство капибар из Московского зоопарка вывело рекордное количество детенышей за год, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Капибары претендуют на звание главной многодетной семьи Московского зоопарка по итогам года. У пары капибар Кузьмы и Малой появились двое здоровых и активных малышей. Это их третье по счету совместное потомство и второй помет за 2023 год. Первенец пары в прошлом году отправился в зоопарк Екатеринбурга", — говорится в материале. Сейчас с родителями в вольере живут двое новорожденных малышей и еще трое детенышей, появившихся минувшим летом.Маленькие грызуны ладят друг с другом, хорошо набирают вес и отлично развиваются.

https://ria.ru/20230710/kapitosha-1883397306.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский зоопарк, москва