https://ria.ru/20231230/ivanishvili-1919124341.html

Бидзина Иванишвили заявил, что возвращается в политику Грузии

Бидзина Иванишвили заявил, что возвращается в политику Грузии - РИА Новости, 30.12.2023

Бидзина Иванишвили заявил, что возвращается в политику Грузии

Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что вновь возвращается в политику Грузии, об этом он сообщил на съезде политсилы. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:28

2023-12-30T14:28

2023-12-30T14:28

в мире

грузия

бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 30 дек - РИА Новости. Основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что вновь возвращается в политику Грузии, об этом он сообщил на съезде политсилы. Иванишвили пришел в политику Грузии в 2012 году путем победы на парламентских выборах "Грузинской мечты", став премьер-министром. Спустя год он подал в отставку и ушел из политики, сообщив, что выполнил свою миссию и сменил власть. Второе возвращение в политическую деятельность произошло в 2018 году, когда, по его словам, "Грузинская мечта" была на грани распада. "Ровно три года назад я сообщил общественности мое решение о дистанциировании от политических процессов. Сейчас, спустя три года, по своей же инициативе и в статусе почетного председателя партии я возвращаюсь в политическую жизнь", - заявил Иванишвили. Он напомнил, что уже покидал политику и возвращался в нее снова для выполнения определенных миссий. Иванишвили добавил, что оппозиция в Грузии фактически разрушена, а у нее в грузинской политике всегда была функция контроля правящей партии. "В условиях разрушения оппозиции растут риски в правящей команде. Несуществование оппозиции может кружить голову правящей партии и дать возможность расслабиться. Также при отсутствии оппозиционного контроля возрастают риски коррупции, что требует специального страхования. Все это привело меня к неудобному решению вернуться в политику и занять должность почетного председателя правящей партии", - заявил Иванишвили.

https://ria.ru/20210111/ivanishvili-1592552282.html

https://ria.ru/20231213/gruziya-1915592327.html

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в мире, грузия, бидзина иванишвили