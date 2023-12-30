В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Согласно сообщению, опубликованном его в Telegram-канале, в результате взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры". О каком именно объекте идет речь, Прокудин не уточнил.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.