https://ria.ru/20231230/infrastruktura-1919094858.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 30.12.2023

В подконтрольном ВСУ Херсоне сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:26

2023-12-30T09:26

2023-12-30T09:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном Киеву городе Херсоне, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Согласно сообщению, опубликованном его в Telegram-канале, в результате взрыва поврежден "объект критической инфраструктуры". О каком именно объекте идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , херсон