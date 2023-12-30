https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html

В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим

В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР,... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:17

2023-12-30T21:17

2023-12-30T21:22

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

белгород

валентин демидов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР, всем, кто захочет временно выехать из домов, обеспечат такую возможность. "Страшный день для нашего города. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Я понимаю, что слов утешения найти просто невозможно. Скорбим вместе с вами. Для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений открыты пять информационных центров... Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов, - такую возможность обеспечим", - написал Демидов.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины