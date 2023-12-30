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В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:17 30.12.2023 (обновлено: 21:22 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/informtsetry-1919182799.html
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T21:17
2023-12-30T21:22
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
белгород
валентин демидов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР, всем, кто захочет временно выехать из домов, обеспечат такую возможность. "Страшный день для нашего города. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Я понимаю, что слов утешения найти просто невозможно. Скорбим вместе с вами. Для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений открыты пять информационных центров... Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов, - такую возможность обеспечим", - написал Демидов.
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массированный обстрел центра белгорода, белгород, валентин демидов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, Белгород, Валентин Демидов, Вооруженные силы Украины
В Белгороде открыли пять информцентров для помощи пострадавшим

Мэр Белгорода: для помощи пострадавшим открыты информцентры, разворачивают ПВР

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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР, всем, кто захочет временно выехать из домов, обеспечат такую возможность.
«
"Страшный день для нашего города. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Я понимаю, что слов утешения найти просто невозможно. Скорбим вместе с вами. Для помощи пострадавшим и восстановления всех повреждений открыты пять информационных центров... Разворачиваем ПВР. Всем горожанам, которые захотят временно выехать из своих домов, - такую возможность обеспечим", - написал Демидов.
 
Специальная военная операция на УкраинеМассированный обстрел центра БелгородаБелгородВалентин ДемидовВооруженные силы Украины
 
 
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