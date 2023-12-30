https://ria.ru/20231230/granitsa-1919113233.html
Движение через село Шегини на границе Польши и Украины возобновили
Движение через село Шегини на границе Польши и Украины возобновили - РИА Новости, 30.12.2023
Движение через село Шегини на границе Польши и Украины возобновили
Патрульная полиция Львовской области Украины сообщила в Telegram-канале о возобновлении транспортного движения через село "Шегини" на границе с Польшей. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T12:47
2023-12-30T12:47
2023-12-30T12:47
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Патрульная полиция Львовской области Украины сообщила в Telegram-канале о возобновлении транспортного движения через село "Шегини" на границе с Польшей. Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини, где расположен международный пункт пропуска с Польшей - "Шегини-Медыка". "Проезд восстановлен (в селе Шегини - ред.)", - говорится в сообщении. В ведомстве причин временного перекрытия движения не называют. Как сообщало ранее украинское издание "Страна", на всех контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов. Через украинско-польскую границу перестали выпускать мужчин, которым до того разрешали выезд из страны. В частности, по данным издания, без справок из военкомата не пропускают инвалидов второй и третьей группы, волонтеров и многодетных отцов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, польша, львовская область, украина
В мире, Польша, Львовская область, Украина
Движение через село Шегини на границе Польши и Украины возобновили
Движение через КПП в селе Шегини на границе Польши и Украины возобновили
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Патрульная полиция Львовской области Украины сообщила в Telegram-канале
о возобновлении транспортного движения через село "Шегини" на границе с Польшей.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН со ссылкой на полицию сообщил, что движение временно заблокировано в селе Шегини, где расположен международный пункт пропуска с Польшей
- "Шегини-Медыка".
"Проезд восстановлен (в селе Шегини - ред.)", - говорится в сообщении.
В ведомстве причин временного перекрытия движения не называют.
Как сообщало ранее украинское издание "Страна", на всех контрольно-пропускных пунктах Украины появились представители военкоматов. Через украинско-польскую границу перестали выпускать мужчин, которым до того разрешали выезд из страны. В частности, по данным издания, без справок из военкомата не пропускают инвалидов второй и третьей группы, волонтеров и многодетных отцов.
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