https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html

В Адыгее восемнадцатилетнего фигуранта признали виновным в госизмене

В Адыгее восемнадцатилетнего фигуранта признали виновным в госизмене - РИА Новости, 31.12.2023

В Адыгее восемнадцатилетнего фигуранта признали виновным в госизмене

Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор за государственную измену восемнадцатилетнему фигуранту, который собирал информацию о войсковой части Майкопа для РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-30T17:20

2023-12-30T17:20

2023-12-31T01:17

происшествия

россия

майкоп

республика адыгея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

КРАСНОДАР, 30 дек – РИА Новости. Верховный суд Республики Адыгея вынес приговор за государственную измену восемнадцатилетнему фигуранту, который собирал информацию о войсковой части Майкопа для представителя иностранного государства будучи несовершеннолетним, сообщили в пресс-службе суда. Молодой человек проживал в Майкопе и не был согласен с политическим курсом России и проводимой ВС РФ специальной военной операцией на территории Украины. С 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года молодой человек наблюдал и фотографировал места дислокации войсковой части министерства обороны России в Майкопе. Затем отправлял фотографии представителю иностранного государства. "Приговором Верховного суда Республики Адыгея от 28.12.2023 года гражданин Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена - ред.), и ему назначено наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на четыре года, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. В день вынесения приговора гражданин Л. уже достиг совершеннолетнего возраста", - говорится в сообщении. Отмечается, что в судебном заседании подсудимый полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Согласно данным суда, фактором, смягчающим наказание, стал несовершеннолетний возраст подсудимого на момент преступления, а также активное участие в его раскрытии и расследовании, признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые. Молодой человек имеет положительные характеристики по месту жительства и учебы, множество побед на различных олимпиадах. Кроме того, у подсудимого есть хронические заболевания. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

россия

майкоп

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, майкоп, республика адыгея