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Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство - РИА Новости, 30.12.2023
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14:49 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/gorkhozyaystvo-1919126656.html
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство - РИА Новости, 30.12.2023
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:49
2023-12-30T14:49
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. &quot;Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. На ТЭЦ сформированы запасы топлива. Город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности&quot;, - написал он.Мэр также напомнил, что в новогоднюю ночь и Рождество транспорт Москвы будет работать по особому расписанию.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год, Сергей Собянин
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Службы городского хозяйства Москвы будут дежурить круглосуточно в новогодние дни

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаправка снегоуборочных машин реагентами
Заправка снегоуборочных машин реагентами - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заправка снегоуборочных машин реагентами . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам.
«

"Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. На ТЭЦ сформированы запасы топлива. Город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности", - написал он.

Мэр также напомнил, что в новогоднюю ночь и Рождество транспорт Москвы будет работать по особому расписанию.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваНовый годСергей Собянин
 
 
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