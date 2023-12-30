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Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство - РИА Новости, 30.12.2023
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:49
2023-12-30T14:49
2023-12-30T14:49
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. "Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. На ТЭЦ сформированы запасы топлива. Город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности", - написал он.Мэр также напомнил, что в новогоднюю ночь и Рождество транспорт Москвы будет работать по особому расписанию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год, Сергей Собянин
Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство
Службы городского хозяйства Москвы будут дежурить круглосуточно в новогодние дни