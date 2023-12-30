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Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство - РИА Новости, 30.12.2023

Службы городского хозяйства Москвы перешли на круглосуточное дежурство

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T14:49

2023-12-30T14:49

2023-12-30T14:49

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. "Все службы городского хозяйства переведены на круглосуточное дежурство к новогодним праздникам. Для своевременной уборки снега подготовлено необходимое количество специализированной техники. Аварийные бригады оснащены для оперативного устранения нештатных ситуаций. На ТЭЦ сформированы запасы топлива. Город обеспечен ресурсами с необходимым резервом мощности", - написал он.Мэр также напомнил, что в новогоднюю ночь и Рождество транспорт Москвы будет работать по особому расписанию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год, сергей собянин