https://ria.ru/20231230/gaza-1919136615.html
В Газе выросло число погибших при израильских ударах
В Газе выросло число погибших при израильских ударах - РИА Новости, 30.12.2023
В Газе выросло число погибших при израильских ударах
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 21 672, число раненых достигло 56 165, сообщил представитель минздрава палестинского... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:52
2023-12-30T15:52
2023-12-30T16:13
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 30 дек - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 21 672, число раненых достигло 56 165, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа."Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 672 человек, 56 165 получили ранения", - сообщается в заявлении аль-Кудра.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231230/pogibshie-1919131297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
В Газе выросло число погибших при израильских ударах
Минздрав Газы: число погибших при израильских ударах возросло до 21 672 человек
ТУНИС, 30 дек - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 21 672, число раненых достигло 56 165, сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра в Telegram-канале отделения палестинского минздрава в секторе Газа.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 672 человек, 56 165 получили ранения", - сообщается в заявлении аль-Кудра.
От израильских ударов по Газе за сутки погибли сто человек, пишут СМИ Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В ООН заявили об ухудшении гуманитарной ситуации в Газе