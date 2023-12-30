https://ria.ru/20231230/eksport-1919124965.html
Правительство Украины еще на год запретило экспорт соли, газа и угля
Правительство Украины еще на год запретило экспорт соли, газа и угля - РИА Новости, 30.12.2023
Правительство Украины еще на год запретило экспорт соли, газа и угля
Кабмин Украины утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год, в частности, нулевые квоты установлены на соль,... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T14:33
2023-12-30T14:33
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год, в частности, нулевые квоты установлены на соль, газ, уголь, золото, следует из опубликованного на правительственном портале постановления. Согласно документу "об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2024 год" установлены нулевые квоты на экспорт соли, природного газа, угля, серебра, золота, а также топливной древесины. В тоже время, установлены квоты на 900 тысяч тонн на коксующиеся угли (марки “К”) и 540 тысяч тонн на мазут. Правительство Украины с середины июня прошлого года установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых полежат лицензированию и квот на 2022 год, кабмин разрешил тогда экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу. Польша в апреле 2022 года полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
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экономика, польша, украина, россия, верховная рада украины
Экономика, Польша, Украина, Россия, Верховная Рада Украины
Правительство Украины еще на год запретило экспорт соли, газа и угля
Кабмин Украины еще на год запретил экспорт соли, газа, угля и золота
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кабмин Украины утвердил список товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2024 год, в частности, нулевые квоты установлены на соль, газ, уголь, золото, следует из опубликованного на правительственном портале постановления.
Согласно документу "об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2024 год" установлены нулевые квоты на экспорт соли, природного газа, угля, серебра, золота, а также топливной древесины.
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В тоже время, установлены квоты на 900 тысяч тонн на коксующиеся угли (марки “К”) и 540 тысяч тонн на мазут.
Правительство Украины с середины июня прошлого года установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде
Тарас Мельничук сообщал, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых полежат лицензированию и квот на 2022 год, кабмин разрешил тогда экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу
.
Польша в апреле 2022 года полностью запретила импорт угля из России
, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.
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