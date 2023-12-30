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Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах - РИА Новости, 30.12.2023
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16:07 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/ekonomiya-1919138129.html
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах - РИА Новости, 30.12.2023
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:07
2023-12-30T16:07
болгария
новый год
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Преждевременная встреча Нового года стала в Габрово традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за "баснословных гонораров", которые просят артисты вечером 31 декабря. В субботу в семь часов вечера на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта "Под звездами Габрово" состоится праздничный фейерверк. Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как чрезмерно скупых людей, стремящихся на всем сэкономить.
https://ria.ru/20231230/bezopasnost-1919128294.html
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болгария, новый год
Болгария, Новый год
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах

Болгарский город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНовогодняя ель
Новогодняя ель - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Новогодняя ель . Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Преждевременная встреча Нового года стала в Габрово традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за "баснословных гонораров", которые просят артисты вечером 31 декабря.
В субботу в семь часов вечера на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта "Под звездами Габрово" состоится праздничный фейерверк.
Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как чрезмерно скупых людей, стремящихся на всем сэкономить.
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