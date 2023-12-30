https://ria.ru/20231230/ekonomiya-1919138129.html

Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах

Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах - РИА Новости, 30.12.2023

Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах

Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:07

2023-12-30T16:07

2023-12-30T16:07

болгария

новый год

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Преждевременная встреча Нового года стала в Габрово традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за "баснословных гонораров", которые просят артисты вечером 31 декабря. В субботу в семь часов вечера на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта "Под звездами Габрово" состоится праздничный фейерверк. Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как чрезмерно скупых людей, стремящихся на всем сэкономить.

https://ria.ru/20231230/bezopasnost-1919128294.html

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болгария, новый год