https://ria.ru/20231230/ekonomiya-1919138129.html
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах - РИА Новости, 30.12.2023
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:07
2023-12-30T16:07
2023-12-30T16:07
болгария
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304737_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_08e7c51b626343a6e09827e2a30a6611.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). Преждевременная встреча Нового года стала в Габрово традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за "баснословных гонораров", которые просят артисты вечером 31 декабря. В субботу в семь часов вечера на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта "Под звездами Габрово" состоится праздничный фейерверк. Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как чрезмерно скупых людей, стремящихся на всем сэкономить.
https://ria.ru/20231230/bezopasnost-1919128294.html
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840304737_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_317a7b19723bedfcb738f237cea60cab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, новый год
Город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
Болгарский город Габрово встретит Новый год 30 декабря для экономии на артистах
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Город Габрово, известный как болгарская столица юмора, встретит Новый год вечером 30 декабря, сообщает
Болгарское национальное радио (БНР).
Преждевременная встреча Нового года стала в Габрово традицией. Муниципалитет принял такое решение из-за "баснословных гонораров", которые просят артисты вечером 31 декабря.
В субботу в семь часов вечера на сцене центральной площади Габрово выступят исполнитель Владо Михайлов и музыканты групп P.I.F., Sleng и REWIND. После концерта "Под звездами Габрово" состоится праздничный фейерверк.
Идея преждевременного празднования Нового года, у которой есть как сторонники, так и противники, поддерживает фольклорную репутацию жителей Габрово как чрезмерно скупых людей, стремящихся на всем сэкономить.
В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности