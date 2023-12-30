https://ria.ru/20231230/ekonomika-1919102378.html
Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году
Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2023
Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году
Экономика РФ показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T10:56
2023-12-30T10:56
2023-12-30T10:56
экономика
россия
максим решетников
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экономика РФ показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Росстат накануне уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" - до +5,9% и -1,2% соответственно. "Улучшение оценок - свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба. По его словам, решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные правительством, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году. "В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - заключил министр.
https://ria.ru/20231215/vvp-1916011005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году
Глава Минэкономразвития оценил рост ВВП в России в 2023 году в 3,5 процента