https://ria.ru/20231230/ekonomika-1919102378.html

Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году

Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году - РИА Новости, 30.12.2023

Решетников дал предварительную оценку роста ВВП в России в 2023 году

Экономика РФ показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T10:56

2023-12-30T10:56

2023-12-30T10:56

экономика

россия

максим решетников

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Экономика РФ показала устойчивость, рост ВВП по итогам 2023 года, по предварительной оценке, составит 3,5%, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. Росстат накануне уточнил оценки ВВП за 2021 и 2022 годы. В обоих случаях цифры существенно пересмотрены "вверх" - до +5,9% и -1,2% соответственно. "Улучшение оценок - свидетельство устойчивости экономики и её успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам", - сказал Решетников, которого цитирует пресс-служба. По его словам, решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные правительством, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году. "В результате ВВП в 2023 году, по оценке Минэкономразвития на основе статистики за 11 месяцев, составит 3,5%, что выше нашего прогноза", - заключил министр.

https://ria.ru/20231215/vvp-1916011005.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, максим решетников, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)