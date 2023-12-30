Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов
© РИА Новости Последствия обстрела
© РИА Новости
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.