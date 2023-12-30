https://ria.ru/20231230/donetsk-1919143528.html

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:40

2023-12-30T16:40

2023-12-30T16:40

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато