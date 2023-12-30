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Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
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16:40 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/donetsk-1919143528.html
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:40
2023-12-30T16:40
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html
донецк
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов

© РИА Новости Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут трижды обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра по Кировскому и Петровскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 15.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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ПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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