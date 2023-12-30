https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
Украинские войска утром в субботу сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет с БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:15
2023-12-30T13:15
2023-12-30T13:15
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
украина
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет с БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.35 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в представительстве добавили, что с 11.20 по 12.35 украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, в 11.45 под обстрел попала Горловка - по ней было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231230/donetsk-1919096995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Украина, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА
ВСУ сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет с БПЛА