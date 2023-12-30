https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА - РИА Новости, 30.12.2023

Украинские войска сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с БПЛА

Украинские войска утром в субботу сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет с БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:15

2023-12-30T13:15

2023-12-30T13:15

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в субботу сбросили на Петровский район Донецка взрывоопасный предмет с БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.35 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в представительстве добавили, что с 11.20 по 12.35 украинские войска выпустили 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, в 11.45 под обстрел попала Горловка - по ней было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231230/donetsk-1919096995.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919109364.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, петровский район, украина, нато, сцкк, происшествия