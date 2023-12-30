https://ria.ru/20231230/dnepropetrovsk-1919117001.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:22
2023-12-30T13:22
2023-12-30T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (город)
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске (украинское название Днепр) на Украине на фоне воздушной тревоги, передает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит воздушная тревога. Ранее в субботу украинские СМИ сообщали о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье.
https://ria.ru/20231230/tseli-1919081345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (город), Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги