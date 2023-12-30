В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности
Глава МВД Германии: в преддверии Нового года в стране усилят меры безопасности
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом.
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"Нашим оперативным силам снова и снова приходится сталкиваться со слепой яростью... Ответом на это должны стать жесткие действия со стороны полиции и судебной власти", - заявила Фезер изданию Tagesspiegel.
Фезер также подчеркнула, что ближневосточный кризис представляет дополнительную угрозу и пообещала, что органы безопасности будут проявлять "чрезвычайную бдительность".
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"Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах", - сказала министр изданию.
В числе прочих мер, безопасность будет усилена на четырех вокзалах Берлина. Фезер пообещала поддержать оперативные силы столицы и задействовать в охране правопорядка 500 служащих федеральной полиции. Отмечается, что еще 300 служащих уже находятся на местах.
Ранее полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, об этом сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции.
В четверг сообщалось, что 43 процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild.