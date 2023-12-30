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В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности - РИА Новости, 30.12.2023
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15:07 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/bezopasnost-1919128294.html
В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности
В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности - РИА Новости, 30.12.2023
В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности
Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:07
2023-12-30T15:07
в мире
германия
берлин (город)
хамас
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом. "Нашим оперативным силам снова и снова приходится сталкиваться со слепой яростью... Ответом на это должны стать жесткие действия со стороны полиции и судебной власти", - заявила Фезер изданию Tagesspiegel. Фезер также подчеркнула, что ближневосточный кризис представляет дополнительную угрозу и пообещала, что органы безопасности будут проявлять "чрезвычайную бдительность". "Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах", - сказала министр изданию. В числе прочих мер, безопасность будет усилена на четырех вокзалах Берлина. Фезер пообещала поддержать оперативные силы столицы и задействовать в охране правопорядка 500 служащих федеральной полиции. Отмечается, что еще 300 служащих уже находятся на местах. Ранее полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, об этом сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции. В четверг сообщалось, что 43 процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild.
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в мире, германия, берлин (город), хамас
В мире, Германия, Берлин (город), ХАМАС
В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности

Глава МВД Германии: в преддверии Нового года в стране усилят меры безопасности

© Фото : Unsplash / Martin GuidoРождественская елка в Берлине
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© Фото : Unsplash / Martin Guido
Рождественская елка в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом.
«
"Нашим оперативным силам снова и снова приходится сталкиваться со слепой яростью... Ответом на это должны стать жесткие действия со стороны полиции и судебной власти", - заявила Фезер изданию Tagesspiegel.
Фезер также подчеркнула, что ближневосточный кризис представляет дополнительную угрозу и пообещала, что органы безопасности будут проявлять "чрезвычайную бдительность".
«
"Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах", - сказала министр изданию.
В числе прочих мер, безопасность будет усилена на четырех вокзалах Берлина. Фезер пообещала поддержать оперативные силы столицы и задействовать в охране правопорядка 500 служащих федеральной полиции. Отмечается, что еще 300 служащих уже находятся на местах.
Полицейский в Германии - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
В ФРГ арестовали гражданина Таджикистана из-за угрозы нападения на собор
26 декабря, 23:30
Ранее полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, об этом сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции.
В четверг сообщалось, что 43 процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild.
 
В миреГерманияБерлин (город)ХАМАС
 
 
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