https://ria.ru/20231230/bezopasnost-1919128294.html

В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности

В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности - РИА Новости, 30.12.2023

В Германии перед Новым годом усилят меры безопасности

Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:07

2023-12-30T15:07

2023-12-30T15:07

в мире

германия

берлин (город)

хамас

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава МВД Германии Нэнси Фезер высказалась за ужесточение мер безопасности в преддверии Нового года из-за дополнительной угрозы, связанной с ближневосточным кризисом. "Нашим оперативным силам снова и снова приходится сталкиваться со слепой яростью... Ответом на это должны стать жесткие действия со стороны полиции и судебной власти", - заявила Фезер изданию Tagesspiegel. Фезер также подчеркнула, что ближневосточный кризис представляет дополнительную угрозу и пообещала, что органы безопасности будут проявлять "чрезвычайную бдительность". "Реакция на террор ХАМАС и войну в Газе привела к ненависти и насилию на наших улицах", - сказала министр изданию. В числе прочих мер, безопасность будет усилена на четырех вокзалах Берлина. Фезер пообещала поддержать оперативные силы столицы и задействовать в охране правопорядка 500 служащих федеральной полиции. Отмечается, что еще 300 служащих уже находятся на местах. Ранее полиция Берлина запретила проведение пропалестинской демонстрации, которая была запланирована на 31 декабря в районе Нойкельн, об этом сообщил телерадиокомпании rbb неназванный представитель полиции. В четверг сообщалось, что 43 процента жителей Германии опасаются беспорядков в новогоднюю ночь, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом INSA для издания Bild.

https://ria.ru/20231226/arest-1918337074.html

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берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, берлин (город), хамас