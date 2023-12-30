https://ria.ru/20231230/belgrad-1919151135.html

В центре Белграда завершился митинг оппозиции

В центре Белграда завершился митинг оппозиции - РИА Новости, 30.12.2023

В центре Белграда завершился митинг оппозиции

Масштабный митинг сторонников прозападной оппозиции Сербии в центре Белграда завершился без происшествий, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T17:33

2023-12-30T17:33

2023-12-30T17:33

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Масштабный митинг сторонников прозападной оппозиции Сербии в центре Белграда завершился без происшествий, передаёт корреспондент РИА Новости. В 12 часов по местному времени (14.00 мск) несколько тысяч сторонников оппозиции собрались на митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. После часового митинга оппозиционеры двинулись к зданию Конституционного суда примерно в километре. Колонна примерно в 3-5 тысяч человек спокойно прошла мимо зданий республиканской избирательной комиссии, городской скупщины и резиденций президента, неодобрительно крича и свистя в свистки. Постепенно к ней присоединялись новые сторонники. У Конституционного суда была установлена сцена. Здесь прошёл ещё один митинг с требованием аннулировать результаты выборов на всех уровнях. После ещё одного часового митинга лидеры призвали "мирно разойтись по домам". Движение автотранспорта на соседних улицах было восстановлено. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.

https://ria.ru/20231230/belgrad-1919139940.html

https://ria.ru/20231230/belgrad-1919090755.html

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Митинг в центре Белграда Сторонники прозападной оппозиции, в последние дни неоднократно устраивавшие беспорядки в Белграде, вновь собрались в центре сербской столицы, перегородив большой отрезок улицы. 2023-12-30T17:33 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белград (город), сербия, александр вучич, беспорядки в белграде