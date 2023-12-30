https://ria.ru/20231230/belgrad-1919128018.html
В центре Белграда собрались тысячи сторонников прозападной оппозиции
В центре Белграда собрались тысячи сторонников прозападной оппозиции - РИА Новости, 30.12.2023
В центре Белграда собрались тысячи сторонников прозападной оппозиции
Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:05
2023-12-30T15:05
2023-12-30T15:39
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белград (город)
сербия
александр вучич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Они собрались на ранее анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. Здесь установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Собравшиеся держат флаги Сербии и Евросоюза. Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом. Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление. Сербский президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках. По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка". В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
https://ria.ru/20231225/serbiya-1918058452.html
https://ria.ru/20231225/serbiya-1918013759.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митинг в центре Белграда
Сторонники прозападной оппозиции, в последние дни неоднократно устраивавшие беспорядки в Белграде, вновь собрались в центре сербской столицы, перегородив большой отрезок улицы.
2023-12-30T15:05
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), сербия, александр вучич, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Александр Вучич, Беспорядки в Белграде
В центре Белграда собрались тысячи сторонников прозападной оппозиции
В центре Белграда собрались несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции
БЕЛГРАД, 30 дек - РИА Новости. Несколько тысяч сторонников прозападной оппозиции собрались в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
Они собрались на ранее анонсированный митинг на улице Теразие у гостиницы "Москва" и заняли большой отрезок улицы. Здесь установлена сцена, с которой выступают лидеры оппозиции. Собравшиеся держат флаги Сербии
и Евросоюза.
Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.
Поздно вечером в воскресенье полиция в течение нескольких минут разогнала протестовавших перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.
Протестующие в Белграде потребовали освободить задержанных и разошлись
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в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок. Он также поблагодарил партнерские спецслужбы других государств, которые, по его словам, предупреждали власти Сербии о готовящихся беспорядках. По словам Вучича, у здания парламента собралось около 2,5 тысячи человек, из них меньше половины участвовали в беспорядках.
По данным МВД Сербии, травмы на протестах оппозиции у скупщины Белграда получили восемь полицейских, были задержаны 38 участников протестов, они подозреваются "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".
В среду Высшая прокуратура в Белграде заявила, что семеро участников беспорядков, произошедших в ночь на 25 декабря, признали вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое отпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста.
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