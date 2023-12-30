https://ria.ru/20231230/belgorodskaya_oblast-1919070344.html

Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области

Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области - РИА Новости, 30.12.2023

Силы ПВО отбили ракетный удар ВСУ по Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T00:06

2023-12-30T00:06

2023-12-30T01:03

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны."Двадцать девятого декабря около 23 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, в результате попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо, включая десятилетнего ребенка, ранены. Повреждены десять частных домов, два автомобиля и система водоснабжения.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231229/bespilotnik-1919023259.html

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белгородская область, россия