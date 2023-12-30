Глава парламента Крыма призвал к возмездию за обстрел Белгорода
Глава крымского парламента Константинов призвал к возмездию за обстрел Белгорода
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал к возмездию за обстрел украинскими войсками Белгорода.
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"Жертвы Белгорода требуют возмездия. За это преступление ответят как украинские террористы, так и спонсоры терроризма, снабжающие их смертоносными средствами. Каждый такой теракт только усиливает нашу решимость довести борьбу с этой публикой до полного и окончательного завершения. И мы не остановимся, пока не денацифицируем последнюю укро-нацистскую сволочь", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Глава парламента назвал предновогодний удар по центру Белгорода "отвратительной акцией украинской военщины".
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"По мирному центру Белгорода. Но именно потому — удар неожиданный и кровавый. Почти два года мы воюем с этими изуверами, почти десять лет видим, как они уничтожают Донбасс, но так и не привыкли, что ждать от них можно любой подлости. Именно подлости от них и следует ждать. Пора бы уже осознать: человеческие критерии к этим выродкам неприменимы", - подчеркнул Константинов.
По его словам, "стиль исполнения теракта, осуществлённого преступной организацией "ВСУ", вполне узнаваем: неизбирательный удар оружием западного производства с целью убить как можно больше мирных граждан".
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"В этом — вся Украина, и никакой другой Украины больше нет. Само это понятие стало токсичным, от него несёт смертью", - подчеркнул Константинов.
Глава парламента также принес всем потерявшим в ходе белгородского теракта родных и близких — соболезнования, а пострадавшим — скорейшего выздоровления.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранены, из них 15 детей. В Минобороны РФ проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.