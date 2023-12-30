https://ria.ru/20231230/belgorod-1919184825.html

Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами

Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами - РИА Новости, 30.12.2023

Белгород выводит на работу стройорганизации и обеспечит их материалами

Все строительные организации в попавшем под обстрел Белгороде привлекаются к восстановительным работам и будут обеспечены необходимыми материалами, сообщил мэр... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T21:44

2023-12-30T21:44

2023-12-30T21:44

происшествия

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Все строительные организации в попавшем под обстрел Белгороде привлекаются к восстановительным работам и будут обеспечены необходимыми материалами, сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. "Все строительные организации выводим на работу. Обеспечим материалами. Сейчас закрываем тепловые контуры", - написал Демидов в своем Telegram-канале. Он отметил, что город условно разделен на секторы, за каждым закрепили одного из заместителей главы города. Их задачи включают в себя уборку территорий, обеспечение сохранности поврежденных автомобилей до их перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров зданий, актирование повреждений и организацию доставки необходимых материалов в ПВР. "Управы ведут обход, обследуют территории и опрашивают людей", - добавил мэр. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По данным главы области, 14 человек погибли, трое из них – дети, 108 человек ранено, из них 15 детей. В минобороны проинформировали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919184459.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919183898.html

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происшествия, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода