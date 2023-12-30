https://ria.ru/20231230/belgorod-1919161278.html
Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте
Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте - РИА Новости, 30.12.2023
Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте
ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, заявили в Минобороны... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T18:28
2023-12-30T18:28
2023-12-30T18:31
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
в мире
белгород
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что в субботу ВСУ предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. "Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - говорится в сообщении.
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Атака ВСУ на Белгород
Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек.
По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
2023-12-30T18:28
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PT0M42S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода, В мире, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте
Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду, пытаясь отвлечь от поражений на фронте