https://ria.ru/20231230/belgorod-1919161278.html

Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте

Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте - РИА Новости, 30.12.2023

Минобороны: ударом по Белгороду ВСУ хотят отвлечь от поражений на фронте

ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, заявили в Минобороны... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T18:28

2023-12-30T18:28

2023-12-30T18:31

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

в мире

белгород

россия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, заявили в Минобороны РФ. В министерстве сообщили, что в субботу ВСУ предприняли попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгород двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО "Vampire" были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. "Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - говорится в сообщении.

белгород

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Атака ВСУ на Белгород Центр Белгорода подвергся масштабной атаке ВСУ. Повреждены Дом правительства Белгородской области и медицинский колледж. Обстрел затронул также магазины и жилые дома. От пожара пострадали множество автомобилей. По последним данным погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадали – 45 человек. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим. 2023-12-30T18:28 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

массированный обстрел центра белгорода, в мире, белгород, россия, вооруженные силы украины, украина, видео