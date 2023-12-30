https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143201.html

В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле

В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле

Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:38

2023-12-30T16:38

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. "В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении. Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода