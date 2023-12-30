https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143201.html
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле
Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:38
2023-12-30T16:38
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. "В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении. Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле
В Белгороде запустили горячую линию для приема заявок о пострадавших
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
Ранее Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов
"В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении.
Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей