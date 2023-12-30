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В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919143201.html
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле
Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:38
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. "В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении. Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html
белгород
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происшествия, белгород, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде запустили горячую линию для пострадавших при обстреле

В Белгороде запустили горячую линию для приема заявок о пострадавших

© РИА НовостиПоследствия удара ВСУ по центру Белгорода
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
© РИА Новости
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Единая горячая линия по номеру "112" запущена в Белгороде для приема заявок о повреждениях и пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Ранее Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется.
Последствия удара ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов
Вчера, 16:27
"В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших", - говорится в сообщении.
Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.
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ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
Вчера, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородВячеслав ГладковМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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