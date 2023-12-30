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В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов - РИА Новости, 30.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов
Сотрудники МЧС России ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела объектов гражданской инфраструктуры, поступила информация о 10 возгораниях, сообщается РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T16:27
2023-12-30T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела объектов гражданской инфраструктуры, поступила информация о 10 возгораниях, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших."В Белгороде огнеборцы МЧС России ликвидировали все пожары после обстрела. Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231230/sirena-1919138283.html
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353
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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода
Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости
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белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Белгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов

МЧС: в Белгороде ликвидировали все пожары после украинских обстрелов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела объектов гражданской инфраструктуры, поступила информация о 10 возгораниях, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.
"В Белгороде огнеборцы МЧС России ликвидировали все пожары после обстрела. Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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