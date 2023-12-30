https://ria.ru/20231230/belgorod-1919141286.html

В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов

В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде ликвидировали пожары после украинских обстрелов

Сотрудники МЧС России ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела объектов гражданской инфраструктуры, поступила информация о 10 возгораниях, сообщается РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T16:27

2023-12-30T16:27

2023-12-30T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС России ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела объектов гражданской инфраструктуры, поступила информация о 10 возгораниях, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие. Гладков информировал, что в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности, и призвал жителей спуститься в укрытие, отметив, что опасность сохраняется. Было запущена единая горячая линия по номеру "112" для приема заявок о повреждениях и пострадавших."В Белгороде огнеборцы МЧС России ликвидировали все пожары после обстрела. Из-за массированного удара ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231230/sirena-1919138283.html

белгород

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Последствия удара ВСУ по центру Белгорода Центр Белгорода перекрывают после удара ВСУ по городу, передает корреспондент РИА Новости 2023-12-30T16:27 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, массированный обстрел центра белгорода