Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 30.12.2023 (обновлено: 18:25 30.12.2023)
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134249.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:43
2023-12-30T18:25
белгород
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919130010_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_0c9b0d61566c1f431611e7171aace3f6.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие."В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", - написал Гладков.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919130914.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919130010_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b40318c8de029ac448a12fa311d50d53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков

Гладков заявил об опасности и призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие

© Фото очевидцаОбстрел центра Белгорода
Обстрел центра Белгорода
© Фото очевидца
Обстрел центра Белгорода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.
Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие.
"В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", - написал Гладков.
Последствия ракетного обстрела Белгорода
В Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждено 60 объектов
Вчера, 15:22
 
БелгородПроисшествияМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала