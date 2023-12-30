https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134249.html
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T15:43
2023-12-30T15:43
2023-12-30T18:25
белгород
происшествия
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие."В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", - написал Гладков.
https://ria.ru/20231230/belgorod-1919130914.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Происшествия, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков
Гладков заявил об опасности и призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие