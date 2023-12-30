https://ria.ru/20231230/belgorod-1919134249.html

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, заявил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:43

2023-12-30T15:43

2023-12-30T18:25

белгород

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в Белгороде запущена сирена ракетной опасности, призвал жителей спуститься в укрытие, опасность сохраняется.Ранее Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода, предварительно, двое детей погибли, есть пострадавшие."В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", - написал Гладков.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919130914.html

белгород

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгород, происшествия, массированный обстрел центра белгорода