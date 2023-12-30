https://ria.ru/20231230/belgorod-1919130914.html

В Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждено 60 объектов

В Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждено 60 объектов - РИА Новости, 30.12.2023

В Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждено 60 объектов

Более 60 объектов и около 30 автомобилей получили повреждения в Белгороде в результате массированного украинского обстрела в ночь на субботу, сообщил губернатор РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T15:22

2023-12-30T15:22

2023-12-30T18:25

происшествия

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белгородская область

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вячеслав гладков

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Более 60 объектов и около 30 автомобилей получили повреждения в Белгороде в результате массированного украинского обстрела в ночь на субботу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Минобороны РФ сообщало, что в пятницу ночью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов над территорией Белгородской области. Губернатор региона информировал, что в результате прямого попадания снаряда в частный дом в ходе массированного обстрела Белгорода один человек погиб, четверо ранены. Также, как позже писал Гладков, разрушения выявлены в городской системе водообеспечения, 16 частных жилых домах, повреждены 14 автомобилей. "После обхода территории различные разрушения выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении - и 27 автомобилях", - написал губернатор. Он уточнил, что в центре досуга рабочими уже закрыт тепловой контур, приведена в порядок территория. Специалисты просчитают стоимость восстановления. Во время праздничных дней будут заменены выбитые окна, чтобы центр смог открыться и продолжить свою деятельность в обычном режиме, подчеркнул губернатор. Также осколок снаряда пробил мембрану купола в футбольном манеже, ремонт начнется в ближайшее время. ⠀"Обход территории продолжается. Как только специалисты оценят ущерб и проведут все необходимые замеры, жителям будет оказана помощь в восстановлении имущества", - добавил Гладков. Город Белгород находится примерно в 25 километрах от украинской границы, в нем проживает более 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20231230/belgorod-1919129364.html

https://ria.ru/20231229/belgorod-1918993033.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, массированный обстрел центра белгорода