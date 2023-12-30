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Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"
Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 30.12.2023
Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Запорожской области, подарив ему велосипед. РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T13:18
2023-12-30T13:18
2023-12-30T13:18
общество
токмак
пензенская область
запорожская область
олег мельниченко
новый год
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САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Запорожской области, подарив ему велосипед. "Сегодня 12-летнему Владику Волощуку из Токмака передали от меня велосипед, о котором он просил в своем письме на "Елку желаний". Влад рассказал о себе, что учится в шестом классе, интересуется техникой, особенно танками, но мечтает стать не военным, а врачом, чтобы помогать людям побеждать даже самые страшные заболевания. Влад, пусть все твои мечты сбудутся! Пусть в Токмаке наладится мирная жизнь - мы приложим для этого все усилия, пусть больше не звучат рядом взрывы и выстрелы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html
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пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Общество, Токмак, Пензенская область, Запорожская область, Олег Мельниченко, Новый год
Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"
Пензенский губернатор подарил ребенку велосипед в рамках акции "Елка желаний"