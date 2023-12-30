https://ria.ru/20231230/aktsiya-1919116857.html

Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"

Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 30.12.2023

Пензенский глава исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Запорожской области, подарив ему велосипед. РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T13:18

2023-12-30T13:18

2023-12-30T13:18

общество

токмак

пензенская область

запорожская область

олег мельниченко

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918432516_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_50f061a1e7c19064e373083765e169b2.jpg

САРАТОВ, 30 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в рамках акции "Ёлка желаний" исполнил мечту мальчика из Запорожской области, подарив ему велосипед. "Сегодня 12-летнему Владику Волощуку из Токмака передали от меня велосипед, о котором он просил в своем письме на "Елку желаний". Влад рассказал о себе, что учится в шестом классе, интересуется техникой, особенно танками, но мечтает стать не военным, а врачом, чтобы помогать людям побеждать даже самые страшные заболевания. Влад, пусть все твои мечты сбудутся! Пусть в Токмаке наладится мирная жизнь - мы приложим для этого все усилия, пусть больше не звучат рядом взрывы и выстрелы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" – это ежегодная благотворительная акция, в которой люди, которые хотят сделать добро, дарят подарки и исполняют желания тех, кто нуждается в помощи. Акция организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231228/zhelaniy-1918831981.html

токмак

пензенская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, токмак, пензенская область, запорожская область, олег мельниченко, новый год