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Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023
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09:13 30.12.2023
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД
Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-30T09:13
2023-12-30T09:13
экономика
россия
москва
украина
владимир путин
дмитрий биричевский
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", - сказал он в интервью агентству. "Вместе с тем, как всем известно, "для танго нужны двое". В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу - мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет", - указал Биричевский. По его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными. "В Брюсселе продолжают попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны", - отметил он. "На этом фоне неважно, куда эти средства будут направлены далее - на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, неважно в каком масштабе", - заявил Биричевский. Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов. ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html
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экономика, россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий биричевский, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), euroclear, евросоюз
Экономика, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Биричевский, Антон Силуанов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Euroclear, Евросоюз
Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД

МИД: если Запад готов, то Москва открыта к диалогу об обмене активами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", - сказал он в интервью агентству.
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"Вместе с тем, как всем известно, "для танго нужны двое". В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу - мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет", - указал Биричевский.
По его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными.
Брюсселе продолжают попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны", - отметил он.
"На этом фоне неважно, куда эти средства будут направлены далее - на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, неважно в каком масштабе", - заявил Биричевский.
Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.
ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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