https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html

Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД

Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД - РИА Новости, 30.12.2023

Москва открыта к диалогу об обмене замороженными активами, заявили в МИД

Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору, заявил РИА Новости директор департамента... РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:13

2023-12-30T09:13

2023-12-30T09:13

экономика

россия

москва

украина

владимир путин

дмитрий биричевский

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Если Запад готов к диалогу с Россией о взаимном обмене замороженными активами, то Москва открыта к такому разговору, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Мы готовы к любому развитию ситуации с замороженными активами. Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", - сказал он в интервью агентству. "Вместе с тем, как всем известно, "для танго нужны двое". В условиях продолжающейся оголтелой русофобской кампании на Западе и на фоне новых односторонних санкций полагаю бессмысленным пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, чьи резиденты потенциально могли бы принять участие в подобном обмене. Если на той стороне будут готовы к диалогу - мы к нему открыты, а на нет, как говорится, и суда нет", - указал Биричевский. По его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными. "В Брюсселе продолжают попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны", - отметил он. "На этом фоне неважно, куда эти средства будут направлены далее - на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах. К какому бы варианту ни пришли на Западе, речь идет о воровстве российского имущества, неважно в каком масштабе", - заявил Биричевский. Президент России Владимир Путин в начале ноября подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов. ЦБ ранее разъяснял, что обмен коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий биричевский, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), euroclear, евросоюз