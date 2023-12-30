https://ria.ru/20231230/aktivy-1919091976.html

МИД пообещал симметричный ответ в случае конфискации активов Западом

МИД пообещал симметричный ответ в случае конфискации активов Западом - РИА Новости, 30.12.2023

МИД пообещал симметричный ответ в случае конфискации активов Западом

Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России РИА Новости, 30.12.2023

2023-12-30T09:01

2023-12-30T09:01

2023-12-30T10:35

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Не буду говорить о конкретных суммах (это компетенция Минфина и Банка России), но объем средств, на которые могут распространиться наши ответные специальные экономические меры, является существенным", — сказал он в интервью агентству.Дипломат также подчеркнул, что Москва готова к любому развитию ситуации с замороженными активами."Как представляется, предложенная российской стороной схема взаимного обмена могла бы быть интересна западным контрагентам, чьи средства находятся в нашей юрисдикции на счетах типа "С", — уточнил Биричевский.Вместе с тем он напомнил, что для сотрудничества нужно желание обеих сторон. А в условиях антироссийской позиции Запада и введения новых односторонних санкций бессмысленно пытаться угадать реакцию властей зарубежных стран, резиденты которых потенциально могли бы принять участие в таком обмене.Но российская сторона открыта к диалогу, если к нему будут готовы западные государства, отметил Биричевский.При этом, по его словам, поступающие из США и ЕС сигналы трудно назвать оптимистичными."В Брюсселе продолжают попытки подвести правовую базу под изъятие инвестиционной прибыли от наших замороженных активов. Вашингтон, если верить регулярно появляющейся в СМИ информации, якобы изобрел и активно продвигает новую формулу, по которой можно признать себя пострадавшим от российской спецоперации и конфисковать суверенные резервы нашей страны", — указал он.По его словам, при таком развитии событий неважен масштаб и то, куда эти средства направят дальше — на военную поддержку Украины или затыкание дыр в хронически дефицитных западных бюджетах, так как в любом случае это будет воровством российского имущества.В четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что ФРГ, Франция, Италия и ЕС усомнились в планах США конфисковать замороженные активы России на 300 миллиардов долларов, сочтя необходимым сначала тщательно оценить законность такой меры.На прошлой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают преждевременным говорить о возможности использования замороженных российских активов для помощи Украине.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.

https://ria.ru/20231229/aktivy_rossii-1918880072.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

https://ria.ru/20231229/aktivy-1918945333.html

https://ria.ru/20231116/aktivy-1909928504.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире