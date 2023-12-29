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Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом - РИА Новости, 29.12.2023
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13:22 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zhurnalisty-1918951095.html
Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом
Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом - РИА Новости, 29.12.2023
Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за работу в уходящем году и поздравил с наступающим Новым годом. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T13:22
2023-12-29T13:22
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за работу в уходящем году и поздравил с наступающим Новым годом. "Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и вашу работу в уходящем году. И в следующем году мы продолжим нашу с вами деятельность. Я желаю всем всего самого доброго и хорошего", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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Песков поздравил журналистов с наступающим Новым годом

Песков поблагодарил журналистов за работу и поздравил с наступающим Новым годом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поблагодарил журналистов за работу в уходящем году и поздравил с наступающим Новым годом.
"Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и вашу работу в уходящем году. И в следующем году мы продолжим нашу с вами деятельность. Я желаю всем всего самого доброго и хорошего", - сказал Песков журналистам в пятницу.
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