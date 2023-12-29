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Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату - РИА Новости, 29.12.2023
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17:26 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zarplata-1919024144.html
Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату
Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату - РИА Новости, 29.12.2023
Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату
Зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократят за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам года, решение по оплате труда РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:26
2023-12-29T17:26
саратовская область
госдума рф
общество
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократят за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам года, решение по оплате труда еще двоих чиновников примут в следующем году на основе полных статистических данных, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале. "Подведены предварительные итоги эффективности работы ведомств и министерств правительства области... По итогам 2023 года зафиксировано неисполнение показателей у руководителей ведомств: председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин - три показателя; министр культуры области Наталия Щелканова - один показатель; министр здравоохранения области Олег Костин – один показатель; министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов - один показатель; министр спорта области Олег Дубовенко - один показатель. В зависимости от количества невыполненных показателей им будет снижена заработная плата в 2024 году", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что также в зоне риска по неисполнению показателей находятся министр цифрового развития и связи области Владимир Старков и министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов, у обоих по одному показателю. "Решение по ним будет принято в 2024 году на основе полных статистических данных", - уточняется в сообщении. Система оценки по KPI была введена в 2022 году по поручению главы региона Романа Бусаргина. "Эффективность работы определяется по 19 критериям. Среди них - уровень средней зарплаты в отрасли, объем привлеченных федеральных средств по госпрограммам, своевременный ввод объектов по нацпроектам, кассовое исполнение нацпроектов и госпрограмм, инициативность", - добавили в пресс-службе. Ранее в пресс-службе губернатора отмечали, что по итогам 2022 года сократилась зарплата у шести членов правительства области, включая Костина, Гаврилова, а также на тот момент заместителя председателя правительства области Павла Мигачева и председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Романа Карякина. Мигачев лишился поста накануне после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина, а Карякин покинул пост в январе, в пятницу стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей.
https://realty.ria.ru/20231009/saratov-1901489448.html
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саратовская область, госдума рф, общество
Саратовская область, Госдума РФ, Общество
Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату

Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату за невыполнение KPI

© Depositphotos.com / ruskppСаратов
Саратов - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократят за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам года, решение по оплате труда еще двоих чиновников примут в следующем году на основе полных статистических данных, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
"Подведены предварительные итоги эффективности работы ведомств и министерств правительства области... По итогам 2023 года зафиксировано неисполнение показателей у руководителей ведомств: председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин - три показателя; министр культуры области Наталия Щелканова - один показатель; министр здравоохранения области Олег Костин – один показатель; министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов - один показатель; министр спорта области Олег Дубовенко - один показатель. В зависимости от количества невыполненных показателей им будет снижена заработная плата в 2024 году", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что также в зоне риска по неисполнению показателей находятся министр цифрового развития и связи области Владимир Старков и министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов, у обоих по одному показателю. "Решение по ним будет принято в 2024 году на основе полных статистических данных", - уточняется в сообщении.
Система оценки по KPI была введена в 2022 году по поручению главы региона Романа Бусаргина. "Эффективность работы определяется по 19 критериям. Среди них - уровень средней зарплаты в отрасли, объем привлеченных федеральных средств по госпрограммам, своевременный ввод объектов по нацпроектам, кассовое исполнение нацпроектов и госпрограмм, инициативность", - добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе губернатора отмечали, что по итогам 2022 года сократилась зарплата у шести членов правительства области, включая Костина, Гаврилова, а также на тот момент заместителя председателя правительства области Павла Мигачева и председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Романа Карякина.
Мигачев лишился поста накануне после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина, а Карякин покинул пост в январе, в пятницу стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей.
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