Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату
Пяти членам саратовского правительства урежут зарплату за невыполнение KPI
© Depositphotos.com / ruskppСаратов
© Depositphotos.com / ruskpp
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 29 дек - РИА Новости. Зарплаты пяти членов правительства Саратовской области сократят за невыполнение ключевых показателей эффективности (KPI) по итогам года, решение по оплате труда еще двоих чиновников примут в следующем году на основе полных статистических данных, сообщила пресс-служба губернатора в Telegram-канале.
"Подведены предварительные итоги эффективности работы ведомств и министерств правительства области... По итогам 2023 года зафиксировано неисполнение показателей у руководителей ведомств: председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Алексей Колодкин - три показателя; министр культуры области Наталия Щелканова - один показатель; министр здравоохранения области Олег Костин – один показатель; министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов - один показатель; министр спорта области Олег Дубовенко - один показатель. В зависимости от количества невыполненных показателей им будет снижена заработная плата в 2024 году", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что также в зоне риска по неисполнению показателей находятся министр цифрового развития и связи области Владимир Старков и министр - председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Александр Гаврилов, у обоих по одному показателю. "Решение по ним будет принято в 2024 году на основе полных статистических данных", - уточняется в сообщении.
Система оценки по KPI была введена в 2022 году по поручению главы региона Романа Бусаргина. "Эффективность работы определяется по 19 критериям. Среди них - уровень средней зарплаты в отрасли, объем привлеченных федеральных средств по госпрограммам, своевременный ввод объектов по нацпроектам, кассовое исполнение нацпроектов и госпрограмм, инициативность", - добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе губернатора отмечали, что по итогам 2022 года сократилась зарплата у шести членов правительства области, включая Костина, Гаврилова, а также на тот момент заместителя председателя правительства области Павла Мигачева и председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Романа Карякина.
Мигачев лишился поста накануне после критики со стороны спикера Госдумы, уроженца региона Вячеслава Володина, а Карякин покинул пост в январе, в пятницу стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела о превышении полномочий при заключении госконтрактов с причинением ущерба государству на сумму около 80 миллионов рублей.