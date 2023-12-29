https://ria.ru/20231229/zaporozhe-1918893277.html

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 29.12.2023

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T08:42

2023-12-29T08:42

2023-12-29T08:42

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье раздаются звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожье, запорожская область