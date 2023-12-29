https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1919065473.html
Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ
Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ - РИА Новости, 30.12.2023
Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, заявившую о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской... РИА Новости, 30.12.2023
2023-12-29T22:45
2023-12-29T22:45
2023-12-30T01:42
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, заявившую о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии."Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", — написал он в Telegram.Залужный уточнил, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.Мартынюк дала интервью YouTube-каналу ISLND TV, в котором призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". По словам чиновницы, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной смерти в горячей точке.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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политика, россия, валерий залужный, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Валерий Залужный, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Залужный уволил советницу, заявившую о неизбежности смерти для солдат ВСУ
Залужный уволил советницу Мартынюк после её слов о смертях солдат ВСУ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный уволил свою внештатную советницу Аллу Мартынюк, заявившую о том, что смерть в любом случае настигнет военнослужащих украинской армии.
«
"Информирую, что с 28 декабря 2023 года у меня нет помощников-консультантов на общественных началах", — написал он в Telegram.
Залужный уточнил, что внештатные советники не имеют полномочий публично комментировать какие-либо вопросы от его имени.
Мартынюк дала интервью YouTube-каналу ISLND TV, в котором призвала родителей украинских военнообязанных не беспокоиться о том, что их сыновья идут на фронт, где могут погибнуть, поскольку смерть "все равно настигнет всех". По словам чиновницы, украинцы должны просто верить, что их сын "действительно герой" и "цвет нации", а не думать о его возможной смерти в горячей точке.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу
сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву
в жизни 159 тысяч солдат, уточнил он.
Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство Украины 25 декабря внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
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