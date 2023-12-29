https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html

"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского

"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского - РИА Новости, 29.12.2023

"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского

Главком ВСУ Валерий Залужный, обвиняя Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну, такое мнение выразил глава французской... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T01:52

2023-12-29T01:52

2023-12-29T01:52

в мире

франция

украина

киев

владимир зеленский

валерий залужный

флориан филиппо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный, обвиняя Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну, такое мнение выразил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X."Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!" — написал политик.По мнению Филиппо, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а Зеленский был вынужден подчиниться."Киевский режим продолжает рушится! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню" — заключил Филиппо.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html

https://ria.ru/20231226/vsu-1918279551.html

франция

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в мире, франция, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, флориан филиппо, вооруженные силы украины