https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1918872343.html
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского - РИА Новости, 29.12.2023
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского
Главком ВСУ Валерий Залужный, обвиняя Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну, такое мнение выразил глава французской... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T01:52
2023-12-29T01:52
2023-12-29T01:52
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владимир зеленский
валерий залужный
флориан филиппо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главком ВСУ Валерий Залужный, обвиняя Владимира Зеленского в провале контрнаступления, ведет против него открытую войну, такое мнение выразил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X."Зеленский сталкивается с полным фиаско. Его главнокомандующий Залужный ведет теперь против него открытую, жестокую и публичную войну! Он провел брифинг в Киеве, нападая на Зеленского за полный провал контрнаступления!" — написал политик.По мнению Филиппо, именно Залужный потребовал мобилизовать от 450 до 500 тысяч человек, а Зеленский был вынужден подчиниться."Киевский режим продолжает рушится! Франция должна прекратить поддерживать эту бойню" — заключил Филиппо.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.
https://ria.ru/20231228/ukraina-1918457854.html
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в мире, франция, украина, киев, владимир зеленский, валерий залужный, флориан филиппо, вооруженные силы украины
В мире, Франция, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины
"Это фиаско": во Франции раскрыли, как Залужный публично унизил Зеленского
Филиппо: Залужный начал открытую войну против Зеленского, обвинив его в провале