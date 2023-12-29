https://ria.ru/20231229/zakony-1918983829.html

Правительство утвердило список законов, которые планируется разработать

Правительство утвердило список законов, которые планируется разработать - РИА Новости, 29.12.2023

Правительство утвердило список законов, которые планируется разработать

Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T14:53

2023-12-29T14:53

2023-12-29T14:56

россия

госдума рф

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство РФ утвердило перечень законопроектов, которые планируется разработать и внести в Госдуму в 2024 году, сообщается в Telegram-канале кабмина. Соответствующее распоряжение подписано. "В утвержденный перечень вошли наиболее приоритетные законопроекты, находящиеся в высокой степени готовности и проработки профильными министерствами", - говорится в сообщении. Как отмечается, план состоит из пяти разделов и включает законопроекты, нацеленные на развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни граждан, создание условий для дальнейшего экономического роста, совершенствование разрешительной деятельности и повышение качества государственного управления. В кабмине отмечают, что в течение года план будет актуализироваться и дополняться.

https://ria.ru/20231229/ugroza-1918957741.html

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