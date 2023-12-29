https://ria.ru/20231229/zakharova-1919032705.html

США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова

США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова - РИА Новости, 29.12.2023

США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова

Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T18:20

2023-12-29T18:20

2023-12-29T18:20

сша

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это вопрос не к нам и не к нам уже давно. Мы все эти годы, и я говорю не о последних нескольких годах, а о десятилетиях, буквально ежемесячно в ходе переговоров с представителями натовских стран, в ходе многосторонних конференций, симпозиумов, на международных площадках говорили только об одном: о необходимости сохранения или модернизации, но на понятных правовых основах, глобальной системы стабильности, безопасности и решения этих вопросов", - сказала Захарова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о диалоге с США по гарантиям безопасности. Она напомнила, что Россия, когда США в очередной раз нарушали очередную договоренность, обращали внимание, что процесс разрушения международной стабильности будет похож на домино. "Они обрушали имеющуюся систему, они ответили фактически отказом обсуждать новую систему, они сами не очень понимают, каким будет мир с точки зрения стратегической стабильности и безопасности в будущем", - напомнила представитель МИД. Она подчеркнула, что работу по этому вопросу, которую можно было сделать, со своей стороны Россия сделала.

https://ria.ru/20231212/veto-1915375452.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)