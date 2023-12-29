США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова
Захарова: основы международной безопасности и стабильности разрушил Вашингтон
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это вопрос не к нам и не к нам уже давно. Мы все эти годы, и я говорю не о последних нескольких годах, а о десятилетиях, буквально ежемесячно в ходе переговоров с представителями натовских стран, в ходе многосторонних конференций, симпозиумов, на международных площадках говорили только об одном: о необходимости сохранения или модернизации, но на понятных правовых основах, глобальной системы стабильности, безопасности и решения этих вопросов", - сказала Захарова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о диалоге с США по гарантиям безопасности.
Она напомнила, что Россия, когда США в очередной раз нарушали очередную договоренность, обращали внимание, что процесс разрушения международной стабильности будет похож на домино.
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"Они обрушали имеющуюся систему, они ответили фактически отказом обсуждать новую систему, они сами не очень понимают, каким будет мир с точки зрения стратегической стабильности и безопасности в будущем", - напомнила представитель МИД.
Она подчеркнула, что работу по этому вопросу, которую можно было сделать, со своей стороны Россия сделала.