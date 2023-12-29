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США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова - РИА Новости, 29.12.2023
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18:20 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zakharova-1919032705.html
США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова
США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова - РИА Новости, 29.12.2023
США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова
Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T18:20
2023-12-29T18:20
сша
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это вопрос не к нам и не к нам уже давно. Мы все эти годы, и я говорю не о последних нескольких годах, а о десятилетиях, буквально ежемесячно в ходе переговоров с представителями натовских стран, в ходе многосторонних конференций, симпозиумов, на международных площадках говорили только об одном: о необходимости сохранения или модернизации, но на понятных правовых основах, глобальной системы стабильности, безопасности и решения этих вопросов", - сказала Захарова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о диалоге с США по гарантиям безопасности. Она напомнила, что Россия, когда США в очередной раз нарушали очередную договоренность, обращали внимание, что процесс разрушения международной стабильности будет похож на домино. "Они обрушали имеющуюся систему, они ответили фактически отказом обсуждать новую систему, они сами не очень понимают, каким будет мир с точки зрения стратегической стабильности и безопасности в будущем", - напомнила представитель МИД. Она подчеркнула, что работу по этому вопросу, которую можно было сделать, со своей стороны Россия сделала.
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сша
россия
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сша, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США разрушили основы безопасности и стабильности в мире, заявила Захарова

Захарова: основы международной безопасности и стабильности разрушил Вашингтон

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вопрос о диалоге по теме основ международной стабильности и безопасности надо обращать к Вашингтону, поскольку именно США разрушили такие основы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Это вопрос не к нам и не к нам уже давно. Мы все эти годы, и я говорю не о последних нескольких годах, а о десятилетиях, буквально ежемесячно в ходе переговоров с представителями натовских стран, в ходе многосторонних конференций, симпозиумов, на международных площадках говорили только об одном: о необходимости сохранения или модернизации, но на понятных правовых основах, глобальной системы стабильности, безопасности и решения этих вопросов", - сказала Захарова в эфире "России 24", отвечая на вопрос о диалоге с США по гарантиям безопасности.
Она напомнила, что Россия, когда США в очередной раз нарушали очередную договоренность, обращали внимание, что процесс разрушения международной стабильности будет похож на домино.
«
"Они обрушали имеющуюся систему, они ответили фактически отказом обсуждать новую систему, они сами не очень понимают, каким будет мир с точки зрения стратегической стабильности и безопасности в будущем", - напомнила представитель МИД.
Она подчеркнула, что работу по этому вопросу, которую можно было сделать, со своей стороны Россия сделала.
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СШАРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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