https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html

Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий

Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий - РИА Новости, 29.12.2023

Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий

Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T15:32

2023-12-29T15:32

2023-12-29T15:48

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

владимир путин

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщила пресс-служба ведомства."Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", - говорится в сообщении."Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - поясняет ведомство.Россельхознадзор также указывает, что оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.Куриные яйца в РФ с начала года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.

https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html

https://ria.ru/20231228/yaytsa-1918601925.html

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, владимир путин, дмитрий патрушев