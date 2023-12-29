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Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий
Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий - РИА Новости, 29.12.2023
Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий
Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T15:32
2023-12-29T15:32
2023-12-29T15:48
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
владимир путин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщила пресс-служба ведомства."Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", - говорится в сообщении."Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - поясняет ведомство.Россельхознадзор также указывает, что оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.Куриные яйца в РФ с начала года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.
https://ria.ru/20231225/postavki-1918037148.html
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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, владимир путин, дмитрий патрушев
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев
Россельхознадзор открыл поставки куриного яйца с шести турецких предприятий
Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки в РФ инкубационного яйца с шести турецких предприятий, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Россельхознадзор с 29 декабря открыл поставки инкубационного яйца с 6 турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях", - говорится в сообщении.
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"Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также учитывая гарантии, предоставленные турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - поясняет ведомство.
Россельхознадзор также указывает, что оставляет за собой право проведения инспекции указанных предприятий.
Куриные яйца в РФ с начала года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.
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