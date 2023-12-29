https://ria.ru/20231229/vzyatki-1919007163.html

В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей

В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей - РИА Новости, 29.12.2023

В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей

Суд приговорил бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, ранее оправданного по делу о получении взяток, к 10... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:08

2023-12-29T16:08

2023-12-29T16:08

происшествия

россия

приморский край

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, ранее оправданного по делу о получении взяток, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что с октября 2011 года по март 2013 года подсудимый, будучи начальником центра лицензионно-разрешительной работы краевого УМВД, получил взятки на общую сумму более 6,4 миллиона рублей за содействие трем юридическим лицам при профессиональной подготовке лиц, осуществляющих деятельность, связанную с применением огнестрельного оружия и спецсредств. Также предполагалось, что за взятки подсудимый избавит юрлиц от ответственности в случае выявления нарушений. "Советский районный суд Владивостока... признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом 8 миллионов рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении. Экс-полицейского признали виновным в получении взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 290 УК РФ, его также лишили звания полковника полиции. Приговор не вступил законную силу. По данным прокуратуры, в 2020 году приговором этого же суда фигуранта признали виновным лишь в халатности, а по обвинению в получении взяток - оправдали. "Прокуратура края, проявив принципиальность и последовательность, обжаловала решения судов первой и апелляционной инстанций, добилась направления дела на новое судебное рассмотрение", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231225/prigovor-1917912598.html

https://ria.ru/20231225/prigovor-1917962759.html

россия

приморский край

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, приморский край, владивосток