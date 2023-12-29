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В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей
В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей - РИА Новости, 29.12.2023
В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей
Суд приговорил бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, ранее оправданного по делу о получении взяток, к 10... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:08
2023-12-29T16:08
2023-12-29T16:08
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ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Суд приговорил бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, ранее оправданного по делу о получении взяток, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщает прокуратура региона. Суд установил, что с октября 2011 года по март 2013 года подсудимый, будучи начальником центра лицензионно-разрешительной работы краевого УМВД, получил взятки на общую сумму более 6,4 миллиона рублей за содействие трем юридическим лицам при профессиональной подготовке лиц, осуществляющих деятельность, связанную с применением огнестрельного оружия и спецсредств. Также предполагалось, что за взятки подсудимый избавит юрлиц от ответственности в случае выявления нарушений. "Советский районный суд Владивостока... признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом 8 миллионов рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении. Экс-полицейского признали виновным в получении взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 290 УК РФ, его также лишили звания полковника полиции. Приговор не вступил законную силу. По данным прокуратуры, в 2020 году приговором этого же суда фигуранта признали виновным лишь в халатности, а по обвинению в получении взяток - оправдали. "Прокуратура края, проявив принципиальность и последовательность, обжаловала решения судов первой и апелляционной инстанций, добилась направления дела на новое судебное рассмотрение", - добавили в надзорном ведомстве.
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происшествия, россия, приморский край, владивосток
Происшествия, Россия, Приморский край, Владивосток
В Приморье экс-полицейский получил срок за взятки свыше 6,4 миллиона рублей
В Приморье экс-полицейский получил 10 лет за взятки свыше 6,4 миллиона рублей
ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости.
Суд приговорил бывшего начальника центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Приморскому краю, ранее оправданного по делу о получении взяток, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу, сообщает
прокуратура региона.
Суд установил, что с октября 2011 года по март 2013 года подсудимый, будучи начальником центра лицензионно-разрешительной работы краевого УМВД, получил взятки на общую сумму более 6,4 миллиона рублей за содействие трем юридическим лицам при профессиональной подготовке лиц, осуществляющих деятельность, связанную с применением огнестрельного оружия и спецсредств. Также предполагалось, что за взятки подсудимый избавит юрлиц от ответственности в случае выявления нарушений.
В Хабаровском крае бывший чиновник получил десять лет колонии за взятки
«
"Советский районный суд Владивостока... признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы на 10 лет со штрафом 8 миллионов рублей. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима", - говорится в сообщении.
Экс-полицейского признали виновным в получении взяток по ч. 6 ст. 290 УК РФ и п. "в" ч. 2 ст. 290 УК РФ, его также лишили звания полковника полиции.
Приговор не вступил законную силу.
По данным прокуратуры, в 2020 году приговором этого же суда фигуранта признали виновным лишь в халатности, а по обвинению в получении взяток - оправдали. "Прокуратура края, проявив принципиальность и последовательность, обжаловала решения судов первой и апелляционной инстанций, добилась направления дела на новое судебное рассмотрение", - добавили в надзорном ведомстве.
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