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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях - РИА Новости, 29.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/vzryvy-1919009096.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:14
2023-12-29T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы были слышны в Сумах (Сумской области - ред.). О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", - говорится в сообщении издания. Воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Сумской и Черкасской областях. объявляют второй раз за день. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит до сих пор. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/ataka-1918956526.html
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в мире, украина, черкасская область, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях

"Страна" сообщила о взрывах в Смеле Черкасской области и городе Сумы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Взрывы были слышны в Сумах (Сумской области - ред.). О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", - говорится в сообщении издания.
Воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Сумской и Черкасской областях. объявляют второй раз за день. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит до сих пор. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧеркасская областьСумская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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