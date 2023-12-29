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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях - РИА Новости, 29.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T16:14
2023-12-29T16:14
2023-12-29T16:14
специальная военная операция на украине
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черкасская область
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы были слышны в Сумах (Сумской области - ред.). О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", - говорится в сообщении издания. Воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Сумской и Черкасской областях. объявляют второй раз за день. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит до сих пор. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черкасская область, сумская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Сумская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях
"Страна" сообщила о взрывах в Смеле Черкасской области и городе Сумы
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Взрывы были слышны в Сумах (Сумской области - ред.). О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", - говорится в сообщении издания.
Воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Сумской и Черкасской областях. объявляют второй раз за день. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит до сих пор. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Залужный заявил об атаке на объекты критической инфраструктуры на Украине