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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях - РИА Новости, 29.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской и Черкасской областях

Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:14

2023-12-29T16:14

2023-12-29T16:14

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Смела Черкасской области Украины, также взрывы раздались в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Взрывы были слышны в Сумах (Сумской области - ред.). О взрывах в Смеле Черкасской области сообщают паблики", - говорится в сообщении издания. Воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Сумской и Черкасской областях. объявляют второй раз за день. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она звучит до сих пор. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, а также в Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, черкасская область, сумская область, ситуация в днр и лнр