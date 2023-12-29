https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918902698.html
В Тернопольской области Украины прогремели взрывы
В Тернопольской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2023
В Тернопольской области Украины прогремели взрывы
Взрывы слышны в Тернопольской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:49
2023-12-29T09:49
2023-12-29T09:49
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Тернопольской области на западе Украины, сообщило украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и Одессе. "Тернопольская область - взрывы", - говорится в сообщении. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, тернопольская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Тернопольская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Тернопольской области Украины прогремели взрывы
В Тернопольской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги