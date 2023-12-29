https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918899596.html

Во Львове прогремели взрывы

Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2023

Во Львове прогремели взрывы

Взрывы слышны во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T09:30

2023-12-29T09:30

2023-12-29T09:30

в мире

львов

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

андрей садовой

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "Во Львове слышны взрывы", - написал Садовой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231229/kiev-1918895850.html

львов

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, львов, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, андрей садовой