https://ria.ru/20231229/vzryvy-1918899596.html
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы - РИА Новости, 29.12.2023
Во Львове прогремели взрывы
Взрывы слышны во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T09:30
2023-12-29T09:30
2023-12-29T09:30
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андрей садовой
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взрывы слышны во Львове на западе Украины, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. "Во Львове слышны взрывы", - написал Садовой. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231229/kiev-1918895850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Львов, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Андрей Садовой
Во Львове прогремели взрывы
Во Львове прогремели взрывы на фоне объявленной на Украине воздушной тревоге