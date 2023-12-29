https://ria.ru/20231229/vsu-1918953188.html

Генерал заявил, что бундесвер обучил более десяти тысяч украинских военных

Генерал заявил, что бундесвер обучил более десяти тысяч украинских военных - РИА Новости, 29.12.2023

Генерал заявил, что бундесвер обучил более десяти тысяч украинских военных

Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, заявил в пятницу в интервью изданию Süddeutsche Zeitung генерал-майор Кристиан Фройдинг,... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T13:32

2023-12-29T13:32

2023-12-29T13:32

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, заявил в пятницу в интервью изданию Süddeutsche Zeitung генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ. "С начала нашего обучения в одной только Германии его прошли более 10 тысяч украинских военнослужащих", - сказал Фройдинг. Кроме того, он сообщил, что 4 января в Германии начнется подготовка еще двух пехотных батальонов. "Это должно и будет продолжаться", - подчеркнул Фройдинг. Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231204/germaniya-1913464802.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр