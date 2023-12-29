Генерал заявил, что бундесвер обучил более десяти тысяч украинских военных
Генерал Фройдинг: более десяти тысяч военных ВСУ прошли обучение в Германии
© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Более 10 тысяч украинских военных прошли обучение в Германии, заявил в пятницу в интервью изданию Süddeutsche Zeitung генерал-майор Кристиан Фройдинг, возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ.
"С начала нашего обучения в одной только Германии его прошли более 10 тысяч украинских военнослужащих", - сказал Фройдинг. Кроме того, он сообщил, что 4 января в Германии начнется подготовка еще двух пехотных батальонов. "Это должно и будет продолжаться", - подчеркнул Фройдинг.
Тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск (EUMAM) была создана в октябре 2022 года. Ожидается, что срок ее работы составит два года. Миссия занимается не только подготовкой, но и вооружением украинских войск. Сообщалось, что тренировочная миссия расположится в Польше и Германии. К ее работе присоединились и другие страны, в том числе не входящие в Евросоюз. Кроме того, ее оперативный штаб расположился в Брюсселе - в здании европейской внешнеполитической службы.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.