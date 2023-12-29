"Огневая мощь": в Польше раскрыли, что Россия скоро применит против ВСУ
Interia: в России создадут новейшие РСЗО "Возрождение" с двойной функцией
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия создаст новейшие реактивные системы залпового огня "Возрождение", которые смогут одновременно запускать ракеты и минировать территории, что, в свою очередь, создаст огромные проблемы для ВСУ, пишет польское издание Interia.
"Скорее всего, "Возрождение" создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО", — отметили в публикации.
Эта техника поможет еще лучше укрепить оборонительные позиции российской армии и создаст серьезные помехи для ВСУ, говорится в материале.
"Теперь "Возрождение" может выстреливать ракеты, обладающие большой огневой мощью, способной поражать украинцев на дальних позициях, пока те прорываются через минные поля. Поэтому "Возрождение" может стать очень эффективным оружием", — резюмировали в статье.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", ее серийное производство начнется в первой половине 2024 года. Кроме того, прошли испытания, подтвердившие правильность выбранного пути, и разработка очень актуальна, отметил гендиректор. Таким образом, корпорация всего за несколько месяцев получила первую серийную бикалиберную машину, способную минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров, резюмировал Чемезов.
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