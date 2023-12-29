https://ria.ru/20231229/vozrozhdenie-1919011261.html

"Огневая мощь": в Польше раскрыли, что Россия скоро применит против ВСУ

"Огневая мощь": в Польше раскрыли, что Россия скоро применит против ВСУ - РИА Новости, 29.12.2023

"Огневая мощь": в Польше раскрыли, что Россия скоро применит против ВСУ

Россия создаст новейшие реактивные системы залпового огня "Возрождение", которые смогут одновременно запускать ракеты и минировать территории, что, в свою... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T16:21

2023-12-29T16:21

2023-12-29T16:21

безопасность

технологии

россия

польша

сергей чемезов

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия создаст новейшие реактивные системы залпового огня "Возрождение", которые смогут одновременно запускать ракеты и минировать территории, что, в свою очередь, создаст огромные проблемы для ВСУ, пишет польское издание Interia."Скорее всего, "Возрождение" создавалось на основании накопленного боевого опыта. Теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, это будет бикалиберная машина, совмещающая в себе систему наземного минирования и РСЗО", — отметили в публикации.Эта техника поможет еще лучше укрепить оборонительные позиции российской армии и создаст серьезные помехи для ВСУ, говорится в материале."Теперь "Возрождение" может выстреливать ракеты, обладающие большой огневой мощью, способной поражать украинцев на дальних позициях, пока те прорываются через минные поля. Поэтому "Возрождение" может стать очень эффективным оружием", — резюмировали в статье.Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение", ее серийное производство начнется в первой половине 2024 года. Кроме того, прошли испытания, подтвердившие правильность выбранного пути, и разработка очень актуальна, отметил гендиректор. Таким образом, корпорация всего за несколько месяцев получила первую серийную бикалиберную машину, способную минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров, резюмировал Чемезов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231229/davlenie-1918980096.html

https://ria.ru/20231229/izmenenie-1918941350.html

россия

польша

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безопасность, технологии, россия, польша, сергей чемезов