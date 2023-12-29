https://ria.ru/20231229/volny-1919024927.html
В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны
В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны - РИА Новости, 29.12.2023
В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны
Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн, которые обрушились на побережье американского штата Калифорния, сообщила местная... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T17:29
2023-12-29T17:29
2023-12-29T17:29
в мире
калифорния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843709788_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5962cb8119c70907265b7c720c3bb94a.jpg
ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн, которые обрушились на побережье американского штата Калифорния, сообщила местная пожарно-спасательная служба. В городке Вентура люди проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и собрались на берегу посмотреть на разгул стихии. "Из-за этой волны восемь человек были отправлены в местные больницы", - написали городские пожарные и призвали земляков избегать прибрежных районов. В социальной сети X они опубликовали видео, на котором волна перехлестывает через ограждение и накрывает группу разбегающихся зевак, сбивая с ног нескольких из них.
https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843709788_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9f2c5afaeead15da80eccf2c65077e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния
В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны
В Калифорнии восемь человек пострадали, попав под удар мощных волн