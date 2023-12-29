https://ria.ru/20231229/volny-1919024927.html

В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны

В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны - РИА Новости, 29.12.2023

В Калифорнии восемь человек пострадали от удара волны

Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн, которые обрушились на побережье американского штата Калифорния, сообщила местная... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T17:29

2023-12-29T17:29

2023-12-29T17:29

в мире

калифорния

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ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости. Восемь человек получили травмы, попав под удар мощных волн, которые обрушились на побережье американского штата Калифорния, сообщила местная пожарно-спасательная служба. В городке Вентура люди проигнорировали распоряжение властей об эвакуации и собрались на берегу посмотреть на разгул стихии. "Из-за этой волны восемь человек были отправлены в местные больницы", - написали городские пожарные и призвали земляков избегать прибрежных районов. В социальной сети X они опубликовали видео, на котором волна перехлестывает через ограждение и накрывает группу разбегающихся зевак, сбивая с ног нескольких из них.

https://ria.ru/20231226/kaliningrad-1918207613.html

калифорния

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в мире, калифорния